Cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande : l'ASEAN inspecte les zones touchées

Un groupe d'observateurs intérimaires de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a mené dimanche 3 août une deuxième série d'inspections de deux semaines dans les zones touchées par le conflit à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, afin de constater le respect du cessez-le-feu conclu récemment entre les deux parties, a déclaré une porte-parole du ministère cambodgien de la Défense nationale.

>> La situation se détend à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande

>> Le Cambodge et la Thaïlande réaffirment à la Chine leur engagement pour un cessez-le-feu

>> Cambodge - Thaïlande : discussion du différend frontalier la semaine prochaine en Malaisie

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dirigé par un attaché militaire de la Malaisie, qui assure actuellement la présidence tournante de l'ASEAN, le groupe comprenait un attaché militaire indonésien, un attaché militaire birman, un attaché militaire adjoint laotien, un assistant de l'attaché militaire philippin, un assistant de l'attaché militaire vietnamien et un attaché militaire non résident singapourien.

La sous-secrétaire d'Etat et porte-parole du ministère cambodgien de la Défense nationale, la lieutenante-générale Maly Socheata, a déclaré que le groupe se rendrait dans plusieurs lieux des provinces cambodgiennes d'Oddar Meanchey et de Preah Vihear afin de surveiller la mise en œuvre du récent cessez-le-feu conclu entre le Cambodge et la Thaïlande.

"La participation de ces pays partenaires reflète une volonté commune de garantir le succès et la pérennité du cessez-le-feu dans le but de rétablir la paix, la stabilité, la coopération et le développement au profit des peuples des deux pays", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

Le 24 juillet, des affrontements armés ont éclaté entre des soldats cambodgiens et thaïlandais dans les zones frontalières. Les deux pays ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'après-midi du 28 juillet, qui est entré en vigueur à minuit le même jour.

APS/VNA/CVN