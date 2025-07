L’ambassadeur de Malaisie souligne le rôle clé du Vietnam dans une ASEAN en mutation

>> Le Vietnam contribue au renforcement du statut international de l’ASEAN

>> Trente ans d’adhésion à l’ASEAN : le Vietnam affirme son rôle de moteur et de bâtisseur régional

>> Un modèle exemplaire de réforme et d’intégration

>> Trente ans du Vietnam au sein de l'ASEAN : de membre actif à partenaire constructif

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur malaisien a d’abord rappelé que l’entrée du Vietnam dans l’ASEAN en 1995 en tant que septième membre a constitué un tournant historique majeur pour la région. Cette adhésion a permis de préparer le terrain pour l’intégration ultérieure du Laos, du Myanmar en 1997 et du Cambodge en 1999, complétant ainsi la communauté à dix membres. L’ASEAN prévoit également d’accueillir Timor-Leste en octobre 2025, poursuivant ainsi sa dynamique d’intégration.

Durant ces 30 dernières années, le Vietnam s’est imposé comme un acteur clé de la construction communautaire, contribuant à transformer l’ASEAN d’un groupe régional relativement lâche en une organisation fondée sur des règles communes. L’ambassadeur a mis en lumière la participation active du Vietnam dans la définition des priorités régionales, notamment à travers le Plan d'action de Hanoï en 1998, l’organisation du 6e Sommet de l’ASEAN et la conduite de l’élaboration de la Vision ASEAN 2020.

En outre, le Vietnam a joué un rôle moteur dans l’établissement de mécanismes de coopération régionale comme l’ASEAN+3, le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS) et le Forum régional de l’ASEAN (ARF), contribuant ainsi à renforcer l’influence mondiale et le rôle central de l’ASEAN.

Parmi les réalisations notables, l’ambassadeur a souligné la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2010, qui a vu la création de la Réunion des Ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM+) - un mécanisme clé de sécurité régionale. Plus récemment, en 2020, face à la pandémie de COVID-19, le Vietnam a démontré son leadership et sa capacité à gérer les crises en assurant la présidence de l’ASEAN. Pour la première fois dans l’histoire, le sommet de l'ASEAN s’est tenu en ligne, et un Fonds de réponse au COVID-19 a été établi, accompagné de mesures communes de relance économique, illustrant la solidarité et la réactivité de l’ASEAN.

Un Vietnam proactif et dynamique en action

Par ailleurs, le Vietnam s’est montré proactif dans la gestion des questions sensibles telles que la situation en Mer Orientale. Il a activement participé à la formulation d’une position commune de l’ASEAN en faveur d’une résolution pacifique des différends basée sur le respect du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Le pays a également encouragé la poursuite des négociations pour établir un Code de conduite (COC) dans la région, renforçant ainsi la stabilité et la confiance mutuelle entre les États membres.

Sur le plan économique, le Vietnam s’est affirmé comme l’une des économies les plus dynamiques de l’ASEAN, contribuant largement au commerce mondial et attirant d’importants investissements directs étrangers (IDE). Le pays est également reconnu pour son engagement dans le domaine culturel et social, participant activement à des programmes de coopération éducative, d’échanges de jeunes et d’événements sportifs, comme l’organisation des Jeux sportifs des étudiants de l’ASEAN. Il soutient aussi des initiatives importantes en matière de gestion des catastrophes naturelles, de sécurité sanitaire, et de protection des droits des travailleurs migrants, en mettant l’accent sur des priorités telles que l’égalité des sexes et le développement rural.

L’ambassadeur malaisien Dato' Tan Yang Thai a résumé qu’après 30 ans, le Vietnam est passé d’un nouvel entrant à un membre influent et responsable de l’ASEAN, avec une diplomatie solide qui soutient fermement la paix, la prospérité et l’identité commune de la région, conformément à la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045.

Concernant le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN, le diplomate malaisien a précisé que le Vietnam distingué par une diplomatie équilibrée et flexible contribuait à maintenir la stabilité face à une rivalité accrue entre grandes puissances. Il a cité la question de la Mer Orientale où le Vietnam milite pour un ordre fondé sur le droit international et la résolution pacifique des différends.

Photo : ST/CVN

Pendant sa présidence en 2020, au plus fort de la crise sanitaire de COVID-19, le Vietnam a démontré son efficacité dans la coordination régionale face aux défis transfrontaliers, notamment en matière de sécurité sanitaire, de cybersécurité et de lutte contre la criminalité.

Sur le plan économique, le Vietnam continue d’appuyer fermement le processus d’intégration régionale, favorisant la libéralisation du commerce et la mise en œuvre du Partenariat économique régional global (RCEP). Il est également un acteur clé dans la promotion de l’économie numérique et le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à travers l'Accord-cadre sur l'économie numérique de l'ASEAN (DEFA).

Quant au développement durable, le Vietnam s’investit activement dans la coopération énergétique régionale et dans la promotion d’investissements verts, en accord avec les ambitions de l’ASEAN en matière de transition écologique (ASEAN Green Deal).

En matière culturelle et sociale, le Vietnam intensifie la coopération en formation technique, en éducation professionnelle (TVET) et dans les échanges entre les jeunes. Il participe à des initiatives visant à réduire les disparités entre membres, telles que l’intégration de l’ASEAN et la coopération sous-régionale du Mékong. Le Vietnam contribue aussi au renforcement de la conscience régionale, à la valorisation de la diversité culturelle.

Rôle déterminant du Vietnam et de la Malaisie dans l'ASEAN

Enfin, sur les relations entre les deux pays, Dato' Tan Yang Thai a souligné que les liens entre le Vietnam et la Malaisie étaient actuellement à leur meilleur niveau historique, renforcés par la récente élévation des relations au niveau du Partenariat stratégique global. Il a rappelé que la coopération bilatérale reposait sur des bases solides, avec des relations diplomatiques établies dès 1973 et un développement soutenu depuis les années 1980-1990.

À ce jour, la Malaisie a investi plus de 13 milliards de dollars au Vietnam, couvrant environ 760 projets dans divers secteurs, notamment la production, la finance, l’immobilier, les transports et la logistique.

Le tourisme entre les deux pays connaît également une croissance rapide. Environ 800.000 visiteurs malaisiens sont attendus au Vietnam en 2025, soit le double du chiffre enregistré il y a trois ans. La connexion des liaisons aériennes a permis de diversifier les destinations touristiques vers Dà Nang, Nha Trang, Da Lat, Sa Pa, Cat Ba et Phu Quôc. De leur côté, les Vietnamiens sont encouragés à visiter la Malaisie, en particulier à l’occasion de l’Année du tourisme malaisien 2026.

Les deux pays ont signé de nombreux accords bilatéraux et travaillent à finaliser un Plan d’action pour les cinq à dix prochaines années, qui orientera leur coopération dans des secteurs stratégiques tels que le commerce, la technologie et l’énergie. En 2024, le commerce bilatéral a atteint près de 18 milliards de dollars.

Ainsi, le Vietnam et la Malaisie sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la construction d’une ASEAN prospère, inclusive et solidaire à l’horizon 2045.

VNA/CVN