Le Vietnam et le Laos promeuvent leur coopération économique

La visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith et de son épouse, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm et de son épouse est l'engagement des deux pays à "se tenir côte à côte" et à se soutenir mutuellement toujours dans l'œuvre de Renouveau, de défense, d’édification et de développement du pays dans la période actuelle ainsi qu'à l'avenir.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a estimé Thongsavanh Phomvihane, membre du Comité central du PPRL et président de la Commission centrale des relations extérieures du PPRL, lors d'une interview accordée au reporter de l'Agence Vietnamienne d'Information concernant les résultats ainsi que la signification et l'importance de la visite au Vietnam du dirigeant lao.

Selon Thongsavanh Phomvihane, lors de la visite, les deux parties ont convenu de promouvoir et de créer une percée dans le processus de relever des relations de coopération économique, culturelle, éducative, scientifique et technologique au même niveau des relations politiques bilatérales.

Le Laos et le Vietnam doivent prendre des mesures spécifiques pour renforcer la connexion et le soutien entre les deux économies Laos - Vietnam, entre les trois économies Laos - Vietnam - Cambodge, en particulier les connexions juridiques et financières, d'infrastructures de transport, d'énergie électrique, de télécommunications et de tourisme.

En outre, les deux pays doivent améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération en matière d'investissement, se concentrer sur la mise en œuvre les projets importants ; renforcer les échanges dans la gestion macroéconomique ; avoir des politiques prioritaires pour encourager les entreprises lao et vietnamiennes à investir dans les domaines où les deux parties ont des atouts, en particulier l'énergie, la transformation numérique, la technologie, l'agriculture, le tourisme et promouvoir la mise en œuvre du modèle de zone économique frontalière le long du couloir économique Est-Ouest.

Enfin, le président de la Commission centrale des relations extérieures du PPRL a souligné que les deux pays devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir un taux de croissance du commerce bilatéral de 10 à 15% par an ; accélérer les activités de promotion du commerce, la construction de marques et de canaux de distribution des produits vietnamiens et lao ; promouvoir l'utilisation des monnaies locales dans les activités commerciales et d'investissement.

Il a souhaité que le Vietnam crée des conditions favorables pour que le Laos puisse importer et exporter des marchandises via les ports maritimes vietnamiens.

VNA/CVN