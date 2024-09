Le Vietnam se mobilise pour relancer l’économie après le typhon Yagi

Le ministère du Plan et de l’Investissement a averti que les dommages causés par le typhon Yagi pourraient réduire de 0,15% le PIB du Vietnam cette année. Moins d’une semaine après la catastrophe, les efforts pour relancer la production et les activités commerciales sont en cours, dans l’objectif de compenser les pertes et d’atteindre une croissance de 7% en 2024.

Lors d’une visioconférence le 15 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur l’urgence de la reprise économique et a réaffirmé l’objectif d’une croissance de 7% cette année.

Retour à la normale dans les zones industrielles

À Hai Phong, la priorité a été donnée au rétablissement des services essentiels tels que l’électricité, l’eau et les télécommunications dans les 14 zones industrielles. La plupart des entreprises ont déjà repris leurs activités. À l’usine OKI Vietnam, située dans la zone industrielle de Trang Duê, 100% des employés ont repris le travail, avec des mesures en place pour garantir leur confort et sécurité.

Pan Xing Hua, directeur général de Global Material Handling dans la zone industrielle DEEP C à Hai Phong, a déclaré que l’évaluation des dégâts et les mesures de rétablissement de la production avaient été immédiates.

"Dès le 9 septembre au matin, nos équipes étaient sur place pour évaluer les dommages et établir un plan de réparation. Nous avons rapidement protégé les équipements avec des bâches. Le courant a été rétabli dans la matinée, et nous avons vérifié les installations électriques et séché les machines, permettant ainsi une reprise normale des opérations", a-t-il expliqué.

Lê Trung Kiên, Chef du Comité de gestion des zones économiques de Hai Phong, a pour sa part assuré que la ville continuerait à soutenir les entreprises pour garantir une reprise rapide.

"La municipalité restera mobilisée pour accompagner les entreprises afin qu’elles puissent stabiliser leur production au plus vite et assurer le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement", a-t-il dit.

Dans la province de Quang Ninh, fortement touchée par le typhon Yagi, la ville de Ha Long s’est mobilisée pour relancer son tourisme. Les équipes ont nettoyé les débris, géré les inondations et renforcé les infrastructures endommagées. Les sites touristiques, les quais et les zones côtières ont été assainis, permettant à Ha Long de rouvrir aux visiteurs dès le 13 septembre, comme l’a précisé Trân Van Hông, Président de l’Association des croisières de Ha Long.

"Les croisières ont repris. Certains bateaux ont subi des dommages, et leurs équipements sont en cours de réparation d’urgence. Ces derniers jours, les propriétaires se sont mobilisés pour remettre en état les bateaux, en s’assurant du bon fonctionnement des équipements et de l’apparence des navires, tout en garantissant la sécurité des passagers", a-t-il ajouté.

Mobilisation totale pour la restauration des services

Le groupe d’électricité du Vietnam a annoncé avoir rétabli plus de 1.500 lignes électriques de moyenne tension affectées par le typhon, avec une restauration complète prévue dans les jours à venir. À Quang Ninh, plus de 1.000 ingénieurs électriciens, appuyés par environ 1.500 autres intervenants, ont été mobilisés pour accélérer les réparations. Vu Anh Phuong, Directeur général adjoint de la Compagnie d’électricité du Nord, a garanti que l’alimentation électrique serait rétablie d’ici le 20 septembre.

"Nous sommes pleinement engagés à rétablir le réseau aussi rapidement que possible afin de restaurer l’électricité dans toute la province de Quang Ninh. Notre objectif est de permettre la reprise des activités de production et de répondre aux besoins des habitants d’ici le 20 septembre", a-t-il promis.

La Banque d’État du Vietnam a pris des mesures pour soutenir les entreprises et les ménages affectés en demandant aux banques de suspendre temporairement les remboursements de prêts, de reporter les échéances et de réduire les taux d’intérêt. Les banques sont également encouragées à accorder de nouveaux crédits afin de relancer l’activité économique.

"Je salue vivement la réaction rapide de la Banque d’État. Il est essentiel de continuer sur cette voie et d’accorder de nouveaux crédits pour permettre aux habitants de renouveler leurs équipements et infrastructures, relancer leurs activités, et avoir le temps de générer des bénéfices avant de rembourser leurs prêts. Si l’État et la population unissent leurs efforts, je suis convaincu que nous surmonterons ces difficultés et maintiendrons un bon rythme de croissance dans les mois à venir.", a déclaré Hoàng Quang Phong, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam.

Les 26 provinces du Nord du Vietnam, gravement touchées par le typhon Yagi, le plus puissant des 30 dernières années sur la Mer Orientale, s’efforcent de minimiser les pertes économiques. Les efforts entre les autorités locales, les ministères et la population sont cruciaux pour assurer une reprise rapide et atteindre les objectifs de croissance fixés pour 2024.

