L’aide vietnamienne au développement socio-économique prisée par la presse lao

Photo : VNA/CVN

Dans ses articles publiés à la veille de la visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith et de son épouse, le journal a rendu hommage aux relations traditionnelles, pures et fidèles, qui unissent les deux pays.

Le Vietnam et le Laos se soutiennent toujours et s’entraident au mieux de leurs capacités, tant au cours de la période précédente de lutte de libération nationale. comme dans la période actuelle de construction et de développement national, a-t-il écrit, affirmant que l’aide du Vietnam apporte une contribution importante au développement socio-économique du Laos.

Le ministre lao du Plan et de l’Investissement, Phet Phomphiphak, a fait savoir lors d’une conférence sur la mise en œuvre du plan de coopération Laos - Vietnam à mi-parcours en 2024 qu’au cours de la période 2021-2025, le gouvernement vietnamien a convenu de fournir une aide de 3.600 milliards de dôngs au gouvernement lao, a-t-il rappelé.

Selon les données du Comité de coopération Laos - Vietnam, l’aide du Vietnam au Laos en 2024, d’un montant de 719,23 milliards de dôngs, est destinée à financer des ouvrages, projets et la formation de fonctionnaires et d’étudiants lao, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette aide a apporté une contribution importante au développement socio-économique du Laos.

Dans un autre article, la version électronique du journal Pasaxon a souligné que le commerce bilatéral au cours des sept premiers mois de cette année a atteint 1,1 milliard d’USD, dont 763,8 millions d’USD d’exportations lao vers le Vietnam, en hausse de 17,8% par rapport à la même période de 2023.

Au cours de la période 2021-2023, le commerce Vietnam - Laos a cru de 17,7% en moyenne annuelle, atteignant le taux de croissance fixé par les gouvernements des deux pays de 10 à 15% par an.

VNA/CVN