Visite du président du Mozambique au Vietnam : une étape importante des relations bilatérales

La visite officielle du président Filipe Jacinto Nyusi et de son épouse au Vietnam du 8 au 10 septembre ouvrira de nouveaux cadres de coopération et donnera un nouvel élan aux liens entre les deux pays.

>> Le président du Mozambique effectuera une visite officielle au Vietnam

>> La visite du président du Mozambique vise à resserrer les liens avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Après la visite réussie de la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Mozambique, Esperanca Bias au Vietnam en juin 2022 et celle de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân au Mozambique en septembre 2023, la visite officielle du président Filipe Jacinto Nyusi et de son épouse au Vietnam du 8 au 10 septembre ouvrira de nouveaux cadres de coopération et créera un élan visant à déployer plus efficacement les cadres de partenariat existants entre les deux pays.

C’est ce qu’a souligné l'ambassadeur du Vietnam au Mozambique, Pham Hoàng Kim, dans une interview accordée à un correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Afrique.

En particulier, dans le contexte où le Vietnam et le Mozambique s'orientent vers la célébration du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (25 juin 1975 - 25 juin 2025), la visite du président Filipe Jacinto Nyusi revêt des significations importantes, marquant de bons développements des relations bilatérales ces derniers temps, a ajouté l'ambassadeur.

Selon les prévisions, le président Filipe Jacinto Nyusi rencontrera et s'entretiendra avec de hauts dirigeants vietnamiens, visitera et travaillera avec un certain nombre d'entreprises, d'établissements éducatifs, culturels et historiques de premier plan. Les deux parties envisagent également de signer un certain nombre de documents de coopération importants dans des domaines où les deux parties ont des besoins, des potentiels et des atouts.

Le Vietnam et le Mozambique ont établi des relations diplomatiques le 25 juin 1975. Les relations de coopération et d'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Mozambique se sont développées et élargies au fil des ans. C'est la volonté commune de générations de dirigeants et de peuples des deux pays, malgré les difficultés liées à la distance géographique ainsi que les différences en matière des institutions politiques, des caractéristiques économiques et socio-culturelles.

Selon l'ambassadeur, la bonne amitié traditionnelle constitue une base solide pour le développement fort de la solidarité, de l'amitié et de la coopération de confiance entre le Vietnam et le Mozambique au cours des 50 dernières années.

La coopération politique et la coopération par les canaux des Partis et de l'Assemblée nationale entre les deux pays est promue sur la base des cadres de coopération existants et efficaces entre les deux pays.

Sur le plan de coopération commerciale et d'investissement, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral reste limité, a remarqué le diplomate. Cependant, le Vietnam et le Mozambique sont très conscients de leur potentiel et de leurs atouts qui peuvent se compléter et se soutenir dans de nombreux domaines, notamment dans l'agriculture, l'aquaculture, les télécommunications et la transformation numérique, de l'énergie et des minéraux, a-t-il noté.

Le diplomate a convaincu que sur la base des avantages, des potentiels, des besoins et des bases des relations bilatérales, avec la détermination et les efforts communs des deux pays et des deux peuples, les relations de coopération politique, économique, commerciale, d'investissement entre les deux pays continueront d’atteindre de nombreux acquis dans l'avenir.

VNA/CVN