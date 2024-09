Joyeux anniversaire à mon hebdo préféré !

>> Les jeunes Vietnamiens d’outre-mer se tournent vers leur pays d’origine

>> Les Viêt kiêu œuvrent toujours pour leur pays d’origine

On comprenait, à la lecture du dossier intérieur, toute l’importance de cette communauté, considérée “comme un élément indissociable de la nation” et ô combien “important dans le renforcement de la coopération entre le Vietnam et les autres pays du monde”.

La diaspora vietnamienne est estimée à six millions de personnes “dans plus de 130 pays et territoires, dont plus de 80% vivent dans des pays industrialisés”.

Elle constitue donc une force importante pour le pays en forme de S avec “plus de 200 milliards d’USD transférés au Vietnam en 30 ans (1993-2023)”, mais aussi “421 projets au Vietnam totalisant 1,72 milliard d’USD investis par les Viêt kiêu”, et enfin “des milliers d’entreprises à capitaux de Viêt kiêu”, selon la 4e Conférence mondiale des Vietnamiens d’outre-mer, tenue du 21 au 24 août 2024 à Hanoï.

Lors de ce rassemblement, “plus de 400 ressortissants vietnamiens venus de 42 pays et territoires” avaient répondu présents.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm “a reconnu et apprécié leurs conseils sincères et précieux sur le développement des hautes technologies, le développement vert et durable, la préservation et la promotion de la culture et de la langue vietnamiennes ainsi que le maintien de la grande unité nationale”.

De leur côté, les conférenciers ont aussi eu de beaux témoignages comme Duong Minh Tri, secrétaire général de la Chambre de Commerce- Alliance Belgique- Vietnam (BVA), qui a déclaré : “Chaque Vietnamien vivant à l’étranger est un +ambassadeur+ de l’image du Vietnam, c’est pourquoi nous avons la responsabilité d’entretenir une opinion positive dans nos pays d’accueil”.

Un peu plus loin dans ce numéro, d’autres témoignages étaient touchants. Il s’agissait de messages de nos lecteurs à l’occasion du 31e anniversaire du Courrier du Vietnam. Il avait fallu penser à mettre sur le gâteau 31 belles bougies, marquant la belle histoire du seul journal francophone du Vietnam.

Ce dernier continue toujours sa mue au gré des tendances, affirme toujours son identité et revendique une place unique et inédite, celle d’un pont entre deux mondes : le Vietnam en français et la francophonie au Vietnam. En version papier ou numérique, sur son site Internet ou à la télévision, mais aussi sur Facebook, il est omniprésent avec divers produits : portraits, articles de fond, longs formats, journal télévisé, et aussi du podcast.

J’espère que tous les Viêt kiêu francophones sont abonnés et suivent avec passion une large gamme d’articles et de photographies qui évoquent le passé, témoignent du présent et inventent l’avenir du pays. Une très bonne fête à toutes et tous. Champagne !

Hervé Fayet/CVN