La visite du président de l'AN en Russie revêt une grande signification

La visite officielle du 8 au 10 septembre en Russie du président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, contribuera à renforcer les relations de coopération entre l'AN du Vietnam et la Douma d'État et le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi.

>> Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, effectuera une visite officielle en Russie

>> Coopération efficace entre la Douma d’État russe et l’AN du Vietnam

>> Approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie

>> Entre le Vietnam et la Russie, des partenaires stratégiques et de véritables amis

Photo : VNA/CVN

Cette visite contribuera à renforcer les échanges et les interactions entre les commissions et les groupes d'amitié parlementaires des deux pays ainsi que les actions coordonnées lors des forums interparlementaires internationaux et régionaux, a-t-il déclaré dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information.

Cela démontre que l'amitié traditionnelle entre les deux pays continue d'être héritée, continuellement renforcée et développée dans la nouvelle situation, répondant à l’aspiration des dirigeants et des peuples des deux pays, a déclaré l’ambassadeur, ajoutant qu'au cours des 20 dernières années, les relations bilatérales se sont développées de manière robuste, avec un partenariat stratégique établi en 2001 et un partenariat stratégique intégral en 2012.

Il a noté que la Russie avait toujours considéré le Vietnam comme une priorité clé dans sa politique “Regard vers l'Est”, un partenaire stratégique et un ami fidèle. Le Vietnam a toujours considéré la Russie comme l’un de ses principaux partenaires et une priorité de sa politique étrangère.

Selon l'ambassadeur, la visite montre que le maintien des visites et des contacts de haut niveau entre les dirigeants des deux pays est d'une importance cruciale pour favoriser le développement global des relations bilatérales, en particulier dans le contexte mondial et régional complexe actuel.

Photo : VNA/CVN

Au cours de leurs récents entretiens téléphoniques, le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm et le président russe Poutine ont convenu d'intensifier les réunions et les échanges de haut niveau pour discuter des principales orientations visant à promouvoir les relations bilatérales et résoudre les difficultés et obstacles spécifiques à la coopération actuelle entre les deux pays.

La visite du plus haut législateur vietnamien renforcera davantage la coopération globale entre les deux pays dans tous les domaines, notamment la politique, le commerce et les échanges entre les peuples.

La 25e session du Comité intergouvernemental, présidée par les vice-Premiers ministres des deux pays, aura lieu le 11 septembre pour discuter de manière approfondie de la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, des sciences et de l'éducation.

Un événement clé de la visite a été la troisième session de la Commission de coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de Russie.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Dang Minh Khôi a noté que ce mécanisme jouait un rôle crucial pour rendre la coopération bilatérale intensive, pratique et efficace. Les deux organes législatifs ont créé un cadre juridique et une coopération économique, commerciale et d'investissement favorable aux entreprises des deux pays et ont supervisé la mise en œuvre des accords conclus par les dirigeants de haut rang. La session partagera des expériences législatives et présentera des solutions spécifiques pour renforcer la collaboration bilatérale.

Lors de la visite du président russe Poutine au Vietnam en juin, les dirigeants des deux pays ont convenu de renforcer davantage la confiance politique, de maintenir et d'intensifier les réunions et les contacts de haut niveau et de mettre en œuvre efficacement les accords conclus, a rappelé le diplomate.

Les deux parties favoriseront les contacts par le biais du Parti, de l'Assemblée nationale et de la diplomatie populaire ; renforceront la compréhension mutuelle et le soutien entre les peuples des deux pays ; continueront d'attacher de l'importance aux diplomates, à la coopération en matière de défense et de sécurité nationales, de renforcer la coordination dans les forums internationaux et régionaux ; d’accorder plus d'attention à la coopération en matière d'énergie, d'économie, de commerce et d'investissement.

Ils s'efforceront d'éliminer les difficultés et les obstacles actuels, de promouvoir les atouts de chaque partie et de trouver de nouveaux moteurs de croissance et de nouveaux domaines de coopération, tout en attachant de l'importance et en renouvelant les domaines traditionnels de coopération tels que l'éducation et la formation, les échanges culturels et le tourisme, a conclu le diplomate.

VNA/CVN