Sauvetage en mer : un marin étranger évacué d’urgence et pris en charge à terre

À 16h40 le 24 mars, le navire de sauvetage SAR 413 du Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritimes du Vietnam a ramené à terre en toute sécurité le marin Patricio Manas Carbonera (né en 1969, de nationalité philippine), membre d’équipage du navire MT Navig8 Wolf (pavillon singapourien), gravement malade.

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Photo : VNA/CVN

Il a ensuite été remis aux autorités compétentes pour être transféré à l’hôpital en vue de son traitement.

Auparavant, le centre avait reçu un signal du MT Navig8 Wolf, en route de la République de Corée vers Singapour, indiquant que le marin souffrait d’une blessure à la tête du côté droit, accompagnée de fortes douleurs et d’une atteinte sévère de la vision à l’œil droit, avec un risque élevé de complications. Le capitaine avait alors sollicité une assistance d’urgence afin d’évacuer le patient vers la terre ferme.

Dès réception de l’information, le centre a demandé aux stations côtières d’établir une liaison avec le navire pour fournir des conseils médicaux à distance, tout en orientant le bâtiment vers la zone du cap de Vung Tàu pour faciliter l’intervention.

Sous la direction du Comité national de défense civile, du ministère de la Construction et de l’Autorité maritime et des voies navigables du Vietnam, le navire spécialisé SAR 413, en alerte dans le quartier de Phuoc Thang (Hô Chi Minh-Ville), a été mobilisé en urgence.

À 12h20 le même jour, le SAR 413, accompagné d’une équipe médicale de la Polyclinique de Vung Tàu, avait quitté le quai pour se diriger vers le MT Navig8 Wolf.

VNA/CVN