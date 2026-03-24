Une présence accrue des chefs d’entreprise à la XVIe Assemblée nationale

Le nombre de chefs d’entreprise élus députés à la XVI e Assemblée nationale a augmenté de six par rapport à la législature précédente. Parmi eux figurent de nombreux dirigeants de grandes entreprises, témoignant de la volonté de "faire entendre la voix des entreprises dans le processus d'élaboration des politiques".

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Au total, 21 chefs d’entreprise - parmi lesquels des présidents de conseils d’administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des responsables de filiales bancaires et des dirigeants d’associations professionnelles - ont été élus députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, soit environ 60% des candidats issus du monde économique. Ce chiffre marque une augmentation de six élus par rapport à la législature précédente.

Parmi eux, plus de la moitié (12) proviennent du secteur privé ou représentent des associations d’entreprises. Les neuf autres occupent des fonctions dirigeantes au sein d’entreprises publiques ou à participation majoritaire de l’État, dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les technologies, la banque ou les transports.

Figurent notamment parmi les personnalités marquantes le lieutenant-général Tào Duc Thang, président-directeur général du groupe militaro-industriel et de télécommunications Viettel ; Lê Ngoc Son, président du Conseil des membres du Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PVN) ; Nguyên Thanh Tùng, président du Conseil d’administration de la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) ; ou encore Lê Hông Hà, directeur général de Vietnam Airlines.

Sur le plan académique, sept de ces élus sont titulaires d’un doctorat, onze d’un master et trois d’une licence. Leur âge moyen s’établit à 51,7 ans. Le plus jeune entrepreneur élu est Nguyên Thê Duy, vice-président du Conseil d’administration et directeur général adjoint du groupe Becamex, âgé de 32 ans et élu à Hô Chi Minh-Ville.

Huit chefs d’entreprise ont été réélus lors de cette législature, certains ayant déjà siégé aux XIIIe, XIVe et XVe Assemblées nationales. À noter également que Lê Nu Thùy Duong, vice-présidente du Conseil d’administration et directrice générale de la société par actions Long Thành Golf Investment and Trading, est la seule entrepreneure élue simultanément à l’Assemblée nationale et au Conseil populaire de la province de Dông Nai.

Les députés de l’Assemblée nationale représentent la volonté et les aspirations du peuple. Ils exercent les fonctions législatives, de contrôle et de décision sur les grandes orientations du pays. À ce titre, ils disposent notamment du droit d’interpellation à l’égard du président de la République, du président de l’Assemblée nationale, du Premier ministre, des membres du gouvernement, du président de la Cour populaire suprême, du procureur général du Parquet populaire suprême et de l’Auditeur général de l’État.

Infographie : CVN

Pour Lê Duy Binh, directeur d’Economica Vietnam, cette hausse du nombre de chefs d’entreprise élus traduit l’attention accrue des électeurs aux enjeux de développement économique, de croissance des entreprises et d’amélioration de l’environnement d’investissement. "Les électeurs attendent des chefs d’entreprise, en tant que représentants élus, qu’ils contribuent activement à la formulation des politiques de gouvernance économique et publique", souligne-t-il.

Selon cet expert, cette évolution s’inscrit également dans l’esprit de la Résolution 68 sur le développement du secteur privé, ainsi que dans d’autres orientations récentes du Parti. "Cette présence renforcée contribue à rehausser le rôle des entreprises dans un contexte où l’économie nationale se prépare à entrer dans une nouvelle phase de transformation", affirme-t-il.

Il estime en outre que les chefs d’entreprise devront assumer une responsabilité accrue pour traduire les attentes des électeurs et de la communauté d’affaires en politiques économiques concrètes et en actions de gouvernance efficaces.

Dans un contexte marqué par des objectifs de développement ambitieux, il leur incombe également de porter devant l’Assemblée les difficultés concrètes rencontrées par les entreprises et l’économie, notamment sous l’angle de la gestion et de l’administration.

Par ailleurs, leur expertise en gouvernance et leur proximité avec le tissu entrepreneurial constituent des atouts pour contribuer à l’élaboration de textes législatifs de qualité, ancrés dans la réalité du terrain. Enfin, les députés issus du monde des affaires devront accorder une attention particulière à leur rôle de contrôle afin d’améliorer l’environnement des investissements et de garantir une efficacité accrue pour les entreprises.

Câm Sa/CVN