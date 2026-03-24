Élections législatives et locales

La grande responsabilité envers le peuple

La liste de 500 députés nouvellement élus à l’Assemblée nationale, récemment publiée, a suscité la joie et l’enthousiasme d’un grand nombre d’électeurs à travers le pays. Ce résultat reflète la justesse de leur choix.

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Photo : VNA/CVN

Lors des élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIe législature et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, le pays comptait 76.198.214 électeurs ayant participé au vote sur l’ensemble du corps électoral national. Le taux de participation a atteint 99,70%.

L’après-midi du 21 mars, le Conseil électoral national a adopté, par vote, le procès-verbal de synthèse des élections ainsi que la résolution annonçant les résultats du scrutin et la liste des personnes élues députés à l’Assemblée nationale de la XVIe législature.

Ainsi, les 500 députés élus à l’Assemblée nationale, ainsi que les membres des Conseils populaires aux niveaux provincial et communal élus conformément aux dispositions dans chaque localité, représenteront la volonté et les aspirations du peuple pour l’avenir du pays.

En observant l’atmosphère du jour des élections à travers tout le pays, on peut clairement percevoir la force de la confiance. Des plaines aux montagnes, des villes aux îles lointaines, les électeurs ont exercé leur droit souverain de manière active, consciente et responsable. Des personnes âgées aux cheveux argentés, des soldats à la frontière aux pêcheurs en haute mer, tous les électeurs partageaient une même volonté : choisir les personnes les plus méritantes pour les représenter.

Une responsabilité plus lourde que jamais

Photos : VNA/CVN

Mais cette confiance immense implique également une responsabilité plus lourde que jamais. Les députés élus ne peuvent se contenter d’un titre, ils doivent le justifier par des actions concrètes.

Ainsi, ce que le peuple attend des députés une fois élus n’est pas des promesses ou des déclarations vagues, mais une proximité réelle, une écoute attentive et des actions concrètes. Un véritable député au service du peuple doit savoir se rendre sur le terrain, écouter directement et comprendre en profondeur les problèmes de la vie quotidienne. Sans une observation attentive, il ne peut y avoir de décisions judicieuses, et sans écoute, la voix du peuple ne peut être fidèlement reflétée. Par conséquent, maintenir un lien étroit avec les électeurs n’est pas seulement un devoir, mais aussi une mesure de l’éthique et du courage du député, permettant ainsi de porter rapidement les questions urgentes de la vie quotidienne au Parlement pour en discuter, les résoudre et défendre les intérêts du peuple.

Une exigence incontournable pour les députés élus est de réaliser effectivement le programme d’action qu’ils ont promis aux électeurs. Lors de la campagne électorale, chaque candidat présente des promesses et des orientations d’action concrètes. Il ne s’agit pas de slogans pour "gagner des points" auprès des électeurs, mais bien d’un engagement politique envers le peuple. Ainsi, après l’élection, la mise en œuvre de ces engagements doit devenir la priorité absolue, car si les promesses ne s’accompagnent pas d’actions, la confiance du peuple sera compromise.

Le rôle des députés devient d’autant plus crucial

Photos : VNA/CVN

Cependant, la mise en œuvre du programme d’action n’est pas une tâche facile. Elle exige de la persévérance, du courage et même le sacrifice de ses intérêts personnels. Certains problèmes sont complexes et ne peuvent être résolus en un jour ou deux ; il existe des obstacles liés aux mécanismes ou aux ressources ; des pressions viennent de multiples directions… Mais c’est précisément dans ces difficultés que le courage et la détermination du député se révèlent. Un député qui ose poursuivre jusqu’au bout les problèmes du peuple, qui lutte pour les droits légitimes des citoyens, est véritablement digne de la confiance que les électeurs lui ont accordée.

En particulier, dans le contexte où le pays entre dans une nouvelle phase de développement, marquée par de nombreuses opportunités et défis, le rôle des députés devient d’autant plus crucial. Les décisions concernant l’économie, la société, la défense nationale, les affaires étrangères… n’affectent pas seulement le présent mais façonnent également l’avenir à long terme du pays. Cela exige que chaque député améliore continuellement ses compétences, son courage, sa capacité de réflexion innovante, et ose penser, agir et assumer la responsabilité pour le bien commun.

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De plus, l’exigence d’éthique dans la fonction publique pour les représentants du peuple doit être placée au premier plan. Le pouvoir, s’il n’est pas contrôlé, peut facilement mener à la corruption. Par conséquent, chaque député doit constamment s’auto-discipliner, préserver son intégrité et sa probité, et s’éloigner de toute manifestation d’individualisme ou de recherche d’intérêts de groupe. L’enseignement du Président Hô Chi Minh, selon lequel "pour le bien du pays, oubliez le bien de votre maison ; pour le bien commun, oubliez les intérêts personnels", reste le guide fondamental pour l’action de chaque fonctionnaire, y compris les députés élus par le peuple.

Un point remarquable de ce mandat est la forte proportion de députés qui participent pour la première fois. Cela représente à la fois une opportunité et un défi. Le renouvellement apporte créativité et énergie nouvelle. Mais il exige également que les députés s’adaptent rapidement, apprennent et perfectionnent leurs compétences.

La fête électorale est terminée, mais le parcours pour tenir les promesses faites au peuple ne fait que commencer. Chaque député élu doit garder à l’esprit que le vote des électeurs ne confère pas seulement un pouvoir, mais aussi une confiance. Préserver cette confiance constitue la plus haute mesure de la responsabilité et de l’honneur du député.

Vân Anh/CVN