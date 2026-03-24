Élections législatives : 87 candidats indépendants élus aux Conseils populaires de tous niveaux

Concernant les élections des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, selon les rapports de 34 villes et provinces, les électeurs ont élu la totalité des 2.552 délégués provinciaux requis, a annoncé Ta Thi Yên, vice-présidente de la Commission des affaires liées aux députés de l’Assemblée nationale et cheffe adjointe de l’Office permanent de la Commission électorale nationale.

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Photo : VNA/CVN

La structure des représentants continue d'être garantie avec des améliorations notables : 758 femmes ont été élues (29,7%), en hausse de 0,7% par rapport au mandat précédent. Les jeunes de moins de 40 ans sont au nombre de 184 (7,21%). Les représentants des minorités ethniques comptent 413 personnes (16,18%), tandis que les élus hors du Parti sont 105 (4,11%). Le nombre de délégués réélus s’élève à 1.307, soit 51,21%.

Sur le plan de niveau éducatif, la proportion d’élus ayant un niveau post-universitaire atteint 75,59%, marquant une progression de 17,27% par rapport à la législature précédente. Les titulaires d’un diplôme universitaire représentent 25,78%, contre 5,25% pour les niveaux inférieurs. Par ailleurs, deux candidats indépendants ont été élus à ce niveau provincial (0,08 %).

Selon Ta Thi Yên, les Conseils populaires provinciaux de ce mandat présentent une structure rationnelle et une qualité professionnelle en nette progression.

S’agissant des Conseils populaires au niveau communal, les rapports préliminaires indiquent que 72.437 délégués ont été élus dans le pays. Elle a précisé que la structure s’améliore avec 31,55% de femmes (22.853 personnes), 19,64% de jeunes (14.224), 20,41% de minorités ethniques (14 788), 5,98% de non-membres du Parti (4.333) et 51,76% de réélus (37 496).

Plus de 85% des élus détiennent un diplôme universitaire ou supérieur, dont 26,13% en post-universitaire, 59,17% diplômés universitaires et 14,77% de niveau inférieur. Les candidats indépendants élus à ce niveau sont au nombre de 85 (0,12%).

Ces résultats témoignent d'une large représentativité et d'un renforcement qualitatif progressif des instances communales.

La Commission électorale nationale a autorisé le vote anticipé dans 217 zones de 11 villes et provinces. Le taux de participation global a atteint 99,87%, huit villes et provinces affichant le taux de 100%.

Les électeurs ont fait preuve d’un sens élevé de responsabilité, exprimant leur confiance et un consensus social fort, avec l’espoir que les élus représenteront dignement les aspirations populaires. La sécurité, l’ordre social, la santé et les services logistiques ont été préparés avec soin, évitant toute situation complexe.

Le jour du scrutin, 129 communes et quartiers relevant 27 villes et provinces ont élu un nombre insuffisant de représentants, avec un déficit de 160 membres des conseils populaires au niveau communal. Toutefois, seules trois unités électorales à Bac Ninh, Gia Lai et Lâm Dông devront organiser des élections complémentaires, faute d’avoir assuré la structure prévue ou atteint les deux tiers du nombre de délégués requis par la loi.

VNA/CVN