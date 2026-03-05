Le Vietnam copréside la 5e réunion du Comité de coopération conjointe ASEAN - Royaume-Uni

La 5 e réunion du Comité de coopération conjointe entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Royaume-Uni s’est tenue le 4 mars à Jakarta. En sa qualité de pays coordinateur des relations ASEAN - Royaume-Uni, la mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN a coprésidé la réunion aux côtés de la mission du Royaume-Uni auprès de l’ASEAN.

Organisée à l’occasion du 5e anniversaire de l’établissement du partenariat de dialogue ASEAN - Royaume-Uni, et alors que l’année 2026 marque la dernière année de mise en œuvre du Plan d’action ASEAN - Royaume-Uni pour la période 2022-2026, la réunion a constitué une occasion pour les deux parties de faire le bilan des résultats de coopération obtenus au cours des cinq dernières années et de définir les orientations visant à renforcer les relations dans la période à venir.

L’ambassadeur du Royaume-Uni a affirmé que l’ASEAN est un "partenaire fiable et constructif", tout en étant un pilier central de la stratégie indo-pacifique du Royaume-Uni. Il a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture de paix et de stabilité de la région, ainsi qu’à renforcer une relation durable et de confiance avec l’ASEAN afin de promouvoir des bénéfices concrets pour l’ensemble des onze pays membres.

Les deux parties sont convenues d’intensifier la coopération dans les domaines où le Royaume-Uni dispose d’atouts et qui correspondent aux priorités de la Vision ASEAN 2045, notamment la coopération maritime, la lutte contre la criminalité transnationale, la transition énergétique, les infrastructures vertes, l’économie numérique, les données et l’intelligence artificielle (IA), le renforcement de la connectivité, l’amélioration de la résilience face aux catastrophes naturelles et la réduction des écarts de développement au sein de l’ASEAN.

La cheffe de la mission vietnamienne auprès de l’ASEAN, ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, a affirmé que le Vietnam coopérera étroitement avec les pays de l’ASEAN pour promouvoir la réalisation des objectifs fixés pour l’année marquant le 5e anniversaire des relations, notamment l’élaboration d’un nouveau Plan d’action ASEAN - Royaume-Uni pour la période 2027-2031, substantiel et concret, ainsi que l’achèvement de la Déclaration conjointe ASEAN - Royaume-Uni sur la coopération dans le cadre de la Vision de l’ASEAN pour l’Indo-Pacifique.

Dans l’esprit des engagements pris lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au Royaume-Uni en octobre 2025, le Vietnam continuera de jouer pleinement son rôle de pays coordinateur et de passerelle de confiance, contribuant à porter les relations ASEAN - Royaume-Uni vers un nouveau niveau.

