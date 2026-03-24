Renforcement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Union européenne

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a eu, mardi 24 mars à Hanoï, un entretien avec le commissaire européen aux Partenariats internationaux Jozef Síkela, en visite au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Le ministre vietnamien a salué et hautement apprécié cette visite, soulignant qu’il s’agit de la première visite d’un commissaire européen au Vietnam depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global en janvier 2026. Cette visite témoigne de la détermination de l’Union européenne (UE) à concrétiser les contenus de ce nouveau cadre de coopération.

Il a affirmé que le Vietnam considère l’UE comme l’un de ses partenaires les plus importants et souhaite porter la coopération à un niveau plus substantiel et efficace.

Afin de concrétiser ce partenariat stratégique global, le ministre a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de renforcer la coordination pour mettre en œuvre efficacement les axes de coopération, notamment le nouveau pilier consacré à la science, à la technologie et à l’innovation.

Il a également suggéré d’exploiter plus efficacement l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) afin d’élargir les opportunités de coopération économique et commerciale, appelant l’UE à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), à lever le "carton jaune" sur les produits de la mer vietnamiens et à retirer le Vietnam de la liste des juridictions non coopératives en matière fiscale.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le commissaire Jozef Síkela s’est dit impressionné par la vision et les orientations de développement du Vietnam. Il a affirmé que l’UE est prête à accompagner le Vietnam dans la promotion d’une croissance fondée sur la science, la technologie et l’innovation, et souhaite participer à des projets dans les domaines des infrastructures, des ressources minérales et de l’énergie durable.

Le commissaire européen a exprimé son accord avec les propositions du ministre vietnamien, indiquant que l’UE coordonnera étroitement avec les autorités vietnamiennes pour mettre en œuvre efficacement les nouveaux axes de coopération dans le cadre de l’initiative Global Gateway, mobiliser des ressources financières - notamment des financements verts -, promouvoir le transfert de technologies et fournir une assistance technique afin d’aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement à long terme, tout en mettant en œuvre efficacement l’EVFTA.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, de promouvoir le multilatéralisme, le respect du droit international, le libre-échange et le développement durable.

Elles ont également réaffirmé leur volonté de coopérer étroitement et de valoriser le rôle du Vietnam en tant que passerelle active et efficace pour approfondir davantage les relations entre l’ASEAN et l’UE.

VNA/CVN