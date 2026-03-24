Vietnam - Russie

Le vice-PM Hô Quôc Dung reçoit le gouverneur de la région de Perm

Le 24 mars après-midi, au siège du gouvernement à Hanoï, le vice-Premier ministre (PM) Hô Quôc Dung a reçu Dmitry Makhonin, gouverneur de la région de Perm (Russie), en visite de travail au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Hô Quôc Dung a salué sa visite qui intervient alors que le Partenariat stratégique global Vietnam - Russie poursuit son développement positif.

La relation politique et diplomatique bilatérale est portée par des échanges réguliers à tous les niveaux. Le vice-Premier ministre a cité notamment la visite officielle en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en mai 2025, celle au Vietnam du président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodin, en septembre 2025, ainsi que l’actuelle mission officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie.

Il a réaffirmé que le Vietnam privilégie la consolidation de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la Russie, précisant que la coopération décentralisée joue un rôle de plus en plus concret dans l'approfondissement des liens.

Saluant le potentiel de coopération entre les localités vietnamiennes et Perm dans l'industrie manufacturière, l'énergie, la chimie et l'éducation, Hô Quôc Dung a suggéré d’intensifier les échanges de délégations. Il a préconisé de renforcer la connectivité entre entreprises, de faciliter le commerce et l'investissement, tout en encourageant la formation de main-d'œuvre hautement qualifiée, particulièrement dans les domaines techniques et technologiques.

De son côté, Dmitry Makhonin a exprimé sa volonté de promouvoir une coopération pragmatique avec les localités vietnamiennes. Il a souligné que Perm, centre industriel russe majeur, dispose d'atouts dans la fabrication de machines, la défense, la chimie et les hautes technologies. La région est prête à accroître ses échanges dans des domaines complémentaires et continuera de soutenir la communauté vietnamienne locale pour une intégration stable.

Le gouverneur s'est dit convaincu que, sur le socle de l'amitié traditionnelle existant entre les deux pays, la coopération entre la région de Perm et le Vietnam continuera de s'élargir et de s'approfondir.

VNA/CVN