Le Vietnam et le Royaume-Uni renforcent leur coopération pour la sécurité des produits sur le marché numérique

Dans l’optique de contrôler efficacement la circulation des marchandises non sécurisées sur les plateforme, le Bureau de la sécurité et des normes des produits (OPSS) du Royaume-Uni et la Direction générale de la surveillance du marché, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, ont organisé le 18 mars à Hanoï le Forum 2026 sur la sécurité des produits en ligne.

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Photo : HNM/CVN

Cet événement a réuni des représentants des pays de l'ASEAN ainsi que de nombreux acteurs majeurs du secteur de la vente en ligne.

Au-delà des échanges de politiques, les discussions se sont concentrées sur des solutions opérationnelles visant à identifier et à retirer du marché numérique les produits non conformes, renforçant ainsi la protection des consommateurs dans un contexte d'expansion rapide de l'économie numérique.

S'exprimant lors de l'événement, Trân Huu Linh, directeur de l’Agence de gestion et de développement du marché domestique, a souligné que la coopération multilatérale demeure l'élément clé pour gérer efficacement le commerce électronique transfrontalier et instaurer un environnement commercial transparent et sécurisé.

Présent à l'événement, l'ambassadeur adjoint du Royaume-Uni, Alex Strugnell, a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner le Vietnam dans sa transformation numérique, notamment par le partage d'expertise, la formation et l'assistance technique en matière de sécurité des produits.

Photo : HNM/CVN

L'un des résultats marquants de cet événement a été la promotion du Portail de sécurité des produits de l'ASEAN, un outil permettant aux États membres d'échanger des données en temps réel sur les produits dangereux et les procédures de rappel. Ce mécanisme vise à limiter la circulation des marchandises à risque à travers les frontières tout en optimisant la coordination entre les autorités de régulation.

En parallèle, l'expérience britannique en matière de bases de données a été partagée pour aider les organismes de contrôle à passer d'une surveillance manuelle à une gestion technologique automatisée. Les résultats des tests démontrent que ces solutions numériques peuvent permettre d'éliminer près de 50% des produits non sécurisés ayant fait l'objet d'alertes sur les grandes plateformes de commerce électronique.

Le forum a également introduit des outils de collecte de données (web-scraping) et la création d'un groupe de liaison entre les plateformes de commerce électronique d'Asie du Sud-Est et du Royaume-Uni pour établir un canal de communication rapide entre les autorités et les entreprises.

Le renforcement de cette coopération entre le Vietnam, le Royaume-Uni et les membres de l'ASEAN devrait contribuer de manière décisive à la construction d'un marché numérique sûr, transparent, favorisant ainsi un développement durable du commerce intérieur dans les années à venir.

VNA/CVN