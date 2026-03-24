Des scientifiques élus députés à la XVIe législature de l’Assemblée nationale

Le Conseil électoral national a rendu publique la liste des 500 députés élus à la XVI e législature de l’Assemblée nationale. Parmi eux figurent plusieurs scientifiques de renom, illustrant l’importance accordée au développement des connaissances et à l’innovation.

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Professeur associé, Docteur Vu Hai Quân

Photo : VNA/CVN

Âgé de 52 ans, le Professeur associé, Docteur Vu Hai Quân occupe actuellement le poste de vice-ministre permanent des Sciences et des Technologies. Spécialiste reconnu en intelligence artificielle, il dispose d’une solide formation en technologies de l’information, d’une compréhension approfondie des enjeux de gouvernance ainsi que d’une riche expérience dans la gestion académique et la recherche scientifique.

En 2001, il a obtenu une bourse de doctorat à l’Université de Trente (Italie), où il a intégré le groupe de recherche sur le traitement de la parole de l’Institut ITC-Irst. Après avoir soutenu sa thèse en 2005, il a poursuivi ses travaux dans le cadre d’un stage postdoctoral à l’Université de Louvain (Belgique).

De retour au Vietnam en 2007, il a rejoint l’Université des sciences naturelles relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Il y a occupé successivement les fonctions de vice-recteur, de directeur du Centre de formation internationale ITEC et de chef du laboratoire d’intelligence artificielle. En 2021, il a été nommé directeur de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. En septembre 2025, il a été nommé vice-ministre permanent des Sciences et des Technologies.

Professeur associé, Docteur Huỳnh Quyêt Thang

Photo : VNA/CVN

Âgé de 59 ans, le Professeur associé, Docteur Huỳnh Quyêt Thang est directeur de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST) et membre du Conseil consultatif des politiques auprès du Premier ministre. Il est docteur en informatique.

Dans son programme d’action, il met l’accent sur la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation en tant que moteurs du développement de la capitale. Il propose notamment de perfectionner les mécanismes de coopération entre universités, instituts de recherche et entreprises, ainsi que d’encourager le transfert et la commercialisation des résultats scientifiques. Il plaide également pour des politiques en faveur du développement des industries de haute technologie et de l’économie numérique.

Professeur, Docteur Nguyên Thanh Phuong

Photo : VNA/CVN

Âgé de 61 ans, le Professeur, Docteur Nguyên Thanh Phuong, secrétaire du Comité du Parti de l’Université de Cân Tho et membre du Conseil national des professeurs, a été réélu député à la XVIe législature, après avoir exercé trois mandats consécutifs (XIIIe, XIVe et XVe législatures).

Dans son programme d’action, il se concentre sur le développement durable du delta du Mékong et de la ville de Cân Tho, en mettant l’accent sur la formation des ressources humaines au service de l’agriculture, de l’aquaculture et des secteurs économiques clés de la région, dans un contexte de changement climatique.

Il s’engage également à participer activement à l’élaboration des lois, des résolutions et des grandes orientations de l’Assemblée nationale, tout en promouvant des politiques visant à soutenir les chaînes de production, de transformation et de distribution des produits agricoles, afin de garantir des moyens de subsistance durables et des revenus stables pour la population.

Professeure, Docteure Nguyên Thi Lan

Photo : VNA/CVN

Née en 1974, la Professeure, Docteure Nguyên Thi Lan est directrice de l’Académie vietnamienne d’agriculture. Elle a été la plus jeune professeure du secteur vétérinaire au Vietnam lors de sa nomination en 2018. Elle a été députée aux XIVe et XVe législatures et membre de la Commission des sciences, de la technologie et de l’environnement de l’Assemblée nationale.

Spécialiste en médecine vétérinaire, elle compte plus de 100 publications scientifiques internationales. En 2018, elle a été la plus jeune lauréate du prix Kovalevskaïa, récompensant les femmes scientifiques pour leurs contributions remarquables dans les sciences fondamentales et appliquées.

À la tête de l’Académie, elle supervise directement 46 groupes de recherche et encourage le développement d’entreprises issues de la recherche (spin-off), afin de favoriser l’application des résultats scientifiques dans la production agricole.

Professeur associé, Docteur Nguyên Vu Trung

Photo : VNA/CVN

Né en 1972, le Professeur associé, Docteur Nguyên Vu Trung est directeur de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville. Spécialiste en microbiologie clinique, il est titulaire d’un doctorat en médecine et médecin spécialiste de deuxième grade.

Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes à l’Université de médecine de Hanoï, à l’Hôpital central des maladies tropicales et au Département des sciences, de la technologie et de la formation du ministère de la Santé, acquérant une expérience étendue dans l’enseignement, la recherche et la gestion.

Dans son programme d’action, il propose de promouvoir la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique dans le secteur de la santé, tout en appelant à l’amélioration des mécanismes de commercialisation des résultats de recherche et de protection de la propriété intellectuelle. Il encourage également l’investissement des entreprises dans la recherche et développement, ainsi que le développement d’un écosystème dans les domaines des biotechnologies, des vaccins, des produits pharmaceutiques et des diagnostics biologiques. Par ailleurs, il souligne l’importance de l’application de l’intelligence artificielle dans la gestion et les soins de santé.

Il propose également de développer un dossier médical électronique pour l’ensemble de la population, permettant l’interconnexion des données entre les différents niveaux du système de santé, en vue d’une gestion en temps réel et d’une utilisation plus efficace des ressources.

Professeure, Docteure Nguyên Thi Thanh Mai

Âgée de 52 ans, la Professeure, Docteure Nguyên Thi Thanh Mai est directrice de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, devenant la première femme à occuper ce poste dans l’histoire de l’établissement.

Spécialiste en chimie pharmaceutique, elle compte plus de 80 publications dans des revues scientifiques internationales. Son groupe de recherche a développé deux produits à base de plantes médicinales locales destinés à soutenir le traitement des cancers digestifs et des inflammations articulaires.

Pour ses contributions à l’éducation et à la recherche, elle a reçu plusieurs distinctions, dont le prix "Globe d’or" en 2017, le prix de l’Innovation de Hô Chi Minh-Ville en 2019, le prix Kovalevskaïa en 2021, ainsi que le titre d’intellectuelle féminine exemplaire de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2019-2024. Elle est également membre de l’Académie mondiale des sciences (TWAS).

Professeur, Docteur, Académicien Châu Van Minh

Photo : VNA/CVN

Âgé de 66 ans, le Professeur, Docteur Châu Van Minh est actuellement secrétaire du Comité du Parti de l’Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam. Il a été membre du Comité central du Parti lors des XIe, XIIe et XIIIe mandats et figure parmi les rares scientifiques vietnamiens décorés de la Légion d’honneur française.

Au cours de plus de 40 années de carrière scientifique, il a activement promu de nombreux programmes de coopération en matière de recherche et de formation entre l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies et des partenaires français. Il a participé aux négociations et à l’élaboration de la feuille de route pour la mise en œuvre de grands projets soutenus par le gouvernement français, tels que le satellite d’observation de la Terre VNREDSat-1 et l’Université des sciences et des technologies de Hanoï (Université Vietnam-France).

Dans son programme d’action, il affirme vouloir mettre son expérience au service de l’élaboration des lois et des grandes orientations de l’Assemblée nationale, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Docteur Hô Duc Thang

Photo : VNA/CVN

Né en 1983, le Docteur Hô Duc Thang est directeur de l’Institut national des technologies numériques et de la transformation numérique relevant du ministère des Sciences et des Technologies.

Titulaire d’un doctorat en informatique obtenu au Royaume-Uni et d’un master en administration publique aux États-Unis, il possède près de 15 années d’expérience dans le domaine des technologies de l’information, dont 11 années à des postes de direction de niveau départemental ou équivalent. Avant d’occuper ses fonctions actuelles, il était responsable du Département de la transformation numérique.

La présence de scientifiques parmi les 500 députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale est considérée comme particulièrement significative dans un contexte où la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont identifiées comme des moteurs essentiels du développement national. Le XIVe Congrès du Parti a fixé pour objectif de poursuivre le perfectionnement du cadre institutionnel afin de promouvoir la recherche, le transfert et l’application des technologies, ainsi que de développer un écosystème d’innovation et des ressources humaines scientifiques et technologiques de haute qualité.

Xuân Lôc/CVN