Vietnam - Royaume-Uni : échanges consolidés à Hanoï

Le 24 février, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a reçu Charles Henry Gordon-Lennox, duc de Richmond et de Gordon (Royaume-Uni), et son épouse, en visite au Vietnam à l’invitation du ministère des Affaires étrangères du Vietnam.

Lors de la rencontre, Lê Thi Thu Hang s’est réjouie d’accueillir le duc et son épouse au Vietnam, leur a transmis les salutations du ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung et a souligné l’importance de cette visite pour la promotion des échanges entre les peuples des deux pays.

La vice-ministre a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au développement des relations bilatérales ainsi qu’au rôle mondial du Royaume-Uni, soulignant que les relations entre les deux pays avaient connu un développement vigoureux avec l’établissement du cadre de Partenariat stratégique global à l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au Royaume-Uni en octobre 2025. Les échanges commerciaux bilatéraux atteignent actuellement un niveau record et pourraient atteindre l’objectif de 10 milliards de dollars cette année. Le Royaume-Uni est le troisième marché d’exportation du Vietnam en Europe, et le Vietnam est le deuxième partenaire commercial du Royaume-Uni au sein de l’ASEAN.

Le duc de Richmond et son épouse ont exprimé leur vive impression devant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, ainsi que devant la détermination du pays à atteindre une croissance à deux chiffres dans les années à venir. Ils ont estimé que la coopération bilatérale progresse positivement dans de nombreux domaines, notamment le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation, la science et la technologie, la culture, le sport et le tourisme.

Le duc a indiqué que, dans le cadre de sa visite au Vietnam, il se rendrait dans plusieurs localités telles que Quang Ninh, Hai Phong, Huê, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, et travaillerait avec de grandes entreprises comme VinFast et le groupe FPT... Il a émis le souhait de promouvoir les échanges culturels et sportifs avec le Vietnam, partageant son expérience dans l’organisation de compétitions de course automobile de formule.

Les deux parties ont convenu du fort potentiel de connexion entre les communautés d’entreprises des deux pays et ont souligné la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, du sport et des activités caritatives, considérés comme des fondements importants pour approfondir la compréhension et la confiance mutuelles entre les deux nations.

