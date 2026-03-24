Le Vietnam adresse des messages de félicitations aux hauts dirigeants de la RPDC

Le président de la République, Luong Cuong, a adressé le 23 mars un message de félicitations à Kim Jong Un pour sa réélection au poste de Président des Affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), lors de la première session de la XV e législature de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC.

>> Kim Jong Un réélu président des Affaires d'État de la RPDC

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé un message de félicitations à Pak Thae Song, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre du Cabinet de la RPDC.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a félicité Jo Yong Won, élu président du Comité permanent de l’Assemblée populaire suprême et président de cette même assemblée.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a félicité Choe Son Hui à l’occasion de sa reconduction au poste de ministre des Affaires étrangères de la RPDC.

VNA/CVN