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Politique
Le Vietnam adresse des messages de félicitations aux hauts dirigeants de la RPDC

Le président de la République, Luong Cuong, a adressé le 23 mars un message de félicitations à Kim Jong Un pour sa réélection au poste de Président des Affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), lors de la première session de la XVe législature de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC.

>> Kim Jong Un réélu président des Affaires d'État de la RPDC

Kim Jong Un (1er plan, 3e, droite) lors première session de la XVe législature de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC, le 22 mars.
Photo : Yonhap/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé un message de félicitations à Pak Thae Song, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre du Cabinet de la RPDC.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a félicité Jo Yong Won, élu président du Comité permanent de l’Assemblée populaire suprême et président de cette même assemblée.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a félicité Choe Son Hui à l’occasion de sa reconduction au poste de ministre des Affaires étrangères de la RPDC.

VNA/CVN

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