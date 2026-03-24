Le Vietnam adresse des messages de félicitations aux hauts dirigeants de la RPDC

>> Kim Jong Un réélu président des Affaires d'État de la RPDC
|Kim Jong Un (1er plan, 3e, droite) lors première session de la XVe législature de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC, le 22 mars.
|Photo : Yonhap/VNA/CVN
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé un message de félicitations à Pak Thae Song, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre du Cabinet de la RPDC.
Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a félicité Jo Yong Won, élu président du Comité permanent de l’Assemblée populaire suprême et président de cette même assemblée.
Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a félicité Choe Son Hui à l’occasion de sa reconduction au poste de ministre des Affaires étrangères de la RPDC.
VNA/CVN