Un touriste russe qualifie le Vietnam de "pays le plus bienveillant" après un geste d'un chauffeur

Un geste aussi simple qu'attentionné d'un chauffeur de moto-taxi par application, arrêté à un feu rouge, a profondément touché Pavel Volodin, un touriste russe. Il a immortalisé ce moment en vidéo et a qualifié le Vietnam de "pays le plus bienveillant" qu'il ait jamais visité.

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Récemment, une vidéo montrant un chauffeur de moto-taxi se plaçant volontairement à l'ombre lors d'un arrêt à un feu rouge afin de protéger son passager russe du soleil a recueilli des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux.

Son auteur est Pavel Volodin, 29 ans, professeur de russe vivant et travaillant actuellement au Vietnam. Dans un entretien accordé au journal Dân trí, il raconte que ce jour-là, alors que la chaleur était particulièrement intense, le chauffeur avait spontanément déplacé son véhicule vers une zone ombragée afin que les rayons du soleil ne l'atteignent pas directement.

"Ce n'était qu'un tout petit geste, mais il m'a profondément marqué. Il ne cherchait ni à m'impressionner ni à obtenir quelque chose en retour ; il voulait simplement que je sois plus à l'aise", confie Pavel.

Selon lui, cette attention toute naturelle explique pourquoi il considère le Vietnam comme "le pays le plus bienveillant" qu'il ait jamais visité.

Sous la vidéo, de nombreux internautes vietnamiens ont souligné que ce comportement était courant. Par forte chaleur, beaucoup de chauffeurs prennent naturellement l'habitude de s'arrêter à l'ombre afin d'offrir davantage de confort à leurs passagers comme à eux-mêmes.

"Ce sont les Vietnamiens qui me donnent toujours envie de revenir".

Pavel a découvert le Vietnam pour la première fois en 2023. Depuis, il y est revenu à plusieurs reprises pour y vivre, y travailler et parcourir différentes régions du pays.

Il a déjà visité Nha Trang, Hô Chi Minh-Ville, Dà Lat et Dà Nang. Si chacune de ces villes possède son propre charme, c'est surtout la population vietnamienne qui l'a le plus marqué.

Au cours de ses voyages, il a souvent reçu l'aide spontanée des habitants lorsqu'il se perdait ou rencontrait des difficultés, malgré la barrière de la langue. Certains utilisaient une application de traduction pour lui indiquer son chemin, tandis que d'autres l'accompagnaient jusqu'à sa destination.

"Les Vietnamiens sont très accueillants envers les étrangers. Ils sourient, demandent d'où l'on vient et cherchent naturellement à aider. Ils ne le font ni par obligation professionnelle ni pour rendre un service, mais simplement parce qu'ils en ont envie", explique-t-il.

Selon Pavel, des gestes considérés comme ordinaires par les Vietnamiens deviennent souvent des souvenirs inoubliables pour les visiteurs étrangers.

Le Vietnam le séduit par ses paysages, ses plages, sa gastronomie et le dynamisme de ses villes. Mais ce qui lui donne toujours envie d'y revenir, c'est avant tout l'ouverture d'esprit et la gentillesse de ses habitants.

Installé aujourd'hui à Nha Trang, sa ville préférée au Vietnam, Pavel prévoit de découvrir prochainement les provinces du Nord, en particulier les régions montagneuses et les petites villes. Il souhaite également poursuivre son immersion dans la vie quotidienne vietnamienne et déguster d'autres spécialités culinaires, même si son plat préféré reste le bun cha.

Hoàng Hoa - Dân Tri/CVN