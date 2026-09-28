La Chine revient dans les projets de voyages professionnels des entreprises européennes

Lors du Salon de l'International & French Travel Market (IFTM), organisé récemment à Paris, la Chine a de nouveau occupé une place importante dans les échanges entre professionnels du tourisme d'affaires, signe d'un regain d'intérêt des entreprises européennes pour les voyages professionnels dans le pays.

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Frédéric Roman-Hauduroy, fondateur de STEP'IN, une agence réceptive dédiée aux professionnels du tourisme, se montre particulièrement confiant sur le potentiel du segment MICE en Chine. Le MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events) regroupe notamment réunions professionnelles, voyages de motivation, congrès, salons et événements d'entreprise. "Nous recevons de plus en plus de demandes et, surtout, de confirmations", observe-t-il. Cette reprise s'accompagne d'une évolution importante : les entreprises européennes ne souhaitent plus seulement organiser un voyage professionnel en Chine, mais cherchent davantage à comprendre les transformations économiques et technologiques du pays. "Aujourd'hui, la Chine est devenue une grande puissance économique et s'est imposée comme l'une des grandes destinations de ces voyages d'études et d'inspiration", explique M. Roman-Hauduroy. Robotique, intelligence artificielle, nouvelles énergies, mobilité électrique, santé ou technologies environnementales figurent parmi les thématiques les plus recherchées.

Xinhua/VNA/CVN