Un séisme de magnitude 6,8 frappe les Philippines et l'Indonésie

>> Haïti : 317 tremblements de terre enregistrés au premier semestre 2024

>> Philippines : la magnitude du séisme révisée de 6,5 à 7,1

Selon l'EMSC, le séisme s'est produit à une profondeur de 91 km. Le même jour, un séisme de magnitude 6,7 a frappé le sud des Philippines, a indiqué l'US Geological Survey, mais selon les autorités locales, aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés. L'USGS a indiqué que le séisme s'est produit à une profondeur de 70 km, à environ 100 km au sud-est de la municipalité de Sarangami, au large de l'île de Mindanao. Cela n'a pas déclenché d'alerte au tsunami, ont rapporté le système américain d'alerte aux tsunamis et l'agence sismologique des Philippines. Des tremblements de terre frappent régulièrement les Philippines, situées le long de la ceinture de feu du Pacifique, un arc d'activité sismique et volcanique intense qui s'étend du Japon à l'Asie du Sud-Est et à travers le bassin du Pacifique. La plupart des tremblements de terre sont cependant trop faibles pour être ressentis par les humains.



VNA/CVN