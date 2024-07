Albanie : violent incendie dans le Sud du pays

Plusieurs dizaines de soldats et de pompiers tentent mardi 9 juillet de lutter contre les feux qui font rage depuis plusieurs heures dans le Sud de l'Albanie, près la frontière avec la Grèce, a indiqué le ministère de la Défense.

Plusieurs foyers d'incendie ont été maitrisés depuis lundi soir 8 juillet, mais les températures très élevées et le vent rendent la lutte contre les flammes difficile près des villages de Dropull et Finiq, selon le communiqué du ministère. Le ministre albanais de la Défense, Niko Peleshi, a également publié sur son compte Facebook des images sur l'intervention. "L'hélicoptère Cougar et une trentaine de membres de nos forces armées ont repris ce matin les opérations pour éteindre l'incendie qui fait rage dans les villages autour de Dropull", a-t-il écrit. Le foyer de l'incendie ne se situe qu'à quelques kilomètres au sud de la ville touristique de Gjirokaster. Les Balkans sont frappés depuis lundi 8 juillet par une canicule censée durer jusqu'à la fin de la semaine, avec des températures dépassant les 40°C en Albanie.

AFP/VNA/CVN