Haïti : 317 tremblements de terre enregistrés au premier semestre 2024

Au total 317 tremblements de terre ont été enregistrés à Haïti, au cours du premier semestre 2024, a annoncé le Bureau haïtien des mines et de l'énergie. Selon le rapport du bureau, la magnitude des séismes variait entre 0,9 et 4,4 degrés sur l'échelle de Richter.

Le plus grand nombre de tremblements de terre enregistrés au cours du semestre a été enregistré en mai avec 67, et la moyenne mensuelle était de 52,8. Auparavant, l'Unité Technique de Sismologie avait signalé que 69 tremblements de terre mensuels avaient été enregistrés dans ce pays en 2023 pour un total de 828, un chiffre inférieur à celui de 2022 lorsque 1.451 mouvements telluriques avaient été signalés. L'agence prévient qu'un important séisme pourrait affecter le pays, éventuellement associé à un tsunami. En raison de la situation des côtes haïtiennes, proches de Cuba, de la Jamaïque et de la côte Nord de la République Dominicaine, les secousses venant de ces régions peuvent avoir des répercussions sur le territoire haïtien.

APS/VNA/CVN