L'Iran et l'Arménie réaffirment leur engagement envers les accords bilatéraux

>> L'Iran et l'Arménie prolongent de six ans leur accord d'échange d'énergie

Lors d'un entretien téléphonique mardi soir 9 juillet, les deux parties ont discuté de sujets d'intérêt commun et promis de développer les relations bilatérales, a rapporté mercredi 10 juillet l'agence de presse officielle iranienne IRNA. D'après M. Pezeshkian, l'Arménie occupe une place spéciale parmi les pays voisins de l'Iran et les liens avec l'Arménie sont d'une grande importance dans la politique étrangère iranienne. La politique de principe de l'Iran à l'égard de l'Arménie est "inviolable", a affirmé le président élu, selon qui l'Iran respecte l'intégrité territoriale de tous les pays et s'oppose à tout changement des frontières internationales. Il a souligné que l'Iran continuerait de soutenir les négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et que le pays était prêt à contribuer au processus diplomatique entre ses voisins. Pour sa part, M. Pachinian a félicité M. Pezeshkian pour son élection. Il a souligné que les relations entre Erevan et Téhéran s'étaient bien développées au cours du mandat de l'ancien président iranien Ebrahim Raïssi, qui a perdu la vie le 19 mai dans un crash d'hélicoptère.

Xinhua/VNA/CVN