Inde : 22 décès liés aux fortes précipitations dans l'Uttar Pradesh

Selon les responsables du département des secours, les pluies incessantes ont fait monter le niveau des rivières et inondé plus de 600 villages dans douze districts de l'État. Les crues ont inondé plus de 400 ha de terres agricoles et affecté environ 800.000 personnes. Les équipes de secours et de sauvetage ont évacué plus de 10.000 personnes vers des lieux sûrs. Les pluies torrentielles de la mousson ont provoqué des engorgements dans de nombreux États du pays, dont celui d'Assam (Nord-Est), théâtre d'une véritable inondation.

Xinhua/VNA/CVN