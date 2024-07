Mali : pénurie de carburant, annulations et perturbations à l'aéroport international de Bamako

L'Agence malienne de l'aviation civile a demandé à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique de diffuser aux usagers de l'espace aérien un avis sur "la non-disponibilité du carburant Jet A1" à l'aéroport international Modibo-Keïta depuis mardi et jusqu'au lundi 15 juillet à 23h59 (locales et GMT), indique un document officiel consulté par l'AFP. Le Jet A1 est un carburant de type kérosène d'usage répandu dans l'aviation civile. Aucune information officielle n'a pu être obtenue par l'AFP auprès de l'Agence malienne de l'aviation civile ou de l'aéroport quant aux causes de cette pénurie. La compagnie domestique Sky Mali, jointe par l'AFP, a indiqué avoir annulé ce 10 juillet ses vols Bamako-Kayes-Bamako et Bamako-Tombouctou-Bamako. Elle ne s'est pas prononcée sur ses vols prévus en fin de semaine. Turkish Airlines a annulé différents vols dont son Istanbul-Bamako de mercredi 10 juillet. Ethiopian Airlines a avancé dans la matinée son vol Dakar-Bamako. Les deux compagnies invoquent une "pénurie" ou une "indisponibilité" de carburant à Bamako dans des messages d'information.

AFP/VNA/CVN