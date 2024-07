Brunei lance le nettoyage des débris sous-marins

L'opération a été menée par le Département des pêches du Brunei et une organisation non gouvernementale locale, Reef Check Brunei, et s'est déroulée dans les rochers Pelong, selon le quotidien local Borneo Bulletin. Selon un porte-parole du Département des pêches, cet effort a non seulement atténué les dangers immédiats posés à la vie marine, mais a également contribué à l'objectif plus large de promouvoir des pratiques durables au sein des écosystèmes marins. Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, les engins de pêche perdus et abandonnés constituent la forme de plastique marin la plus mortelle, menaçant 66 % des animaux marins, dont toutes les espèces de tortues marines et 50 % des oiseaux marins. Pour résoudre ce problème, les experts estiment que le gouvernement et les entreprises devraient promouvoir la réutilisation, le recyclage et la diversification des produits et adopter une économie circulaire.

VNA/CVN