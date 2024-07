L'Égypte, les États-Unis, le Qatar et Israël vont poursuivre les négociations de trêve à Gaza à Doha

>> Au moins 7 Palestiniens tués et 22 blessés dans une frappe aérienne israélienne

>> Deux chefs discutent par téléphone du cessez-le-feu



>> Des milliers de Palestiniens fuient la ville de Gaza

Selon la télévision qui a cité une source de haut niveau, Abbas Kamel, chef des services de renseignement égyptiens, et son homologue américain William Burns dirigeront respectivement les délégations égyptienne et américaine après avoir conclu mardi une série de discussions intensives au Caire. Une équipe de négociateurs israéliens dirigée par Ronen Bar, le chef du service de sécurité du Shin Bet, s'est également jointe à la réunion de deux jours au Caire. Depuis le début du conflit à Gaza en octobre 2023, l'Égypte s'efforce de négocier un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas au pouvoir à Gaza, en collaboration avec des médiateurs des États-Unis et du Qatar.

Xinhua/VNA/CVN