Cameroun : au moins cinq maisons calcinées après le renversement d'un camion-citerne à Yaoundé

Le camion-citerne a déversé son contenu et créé un gigantesque incendie sur le lieu de l'accident au quartier Efoulan à Yaoundé. Selon le gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, des gens se sont précipités sur le lieu de l'incident pour recueillir le carburant, et une mauvaise manipulation du liquide inflammable serait à l'origine du feu. Les autorités administratives ont annoncé l'incendie d'au moins cinq maisons et de nombreux dégâts matériels. Aucun mort n'a été enregistré et les gens ont été appelés à quitter leurs maisons. Les sapeurs-pompiers se sont déployés sur le lieu de l'incident pour circonscrire le feu.

APS/VNA/CVN