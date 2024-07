Albanie : plus de 80 personnes victimes d'un empoisonnement massif dans la ville de Bulqiza

Selon des informations, plus de 80 personnes ont été empoisonnées dimanche par une substance non identifiée à Bulqiza, tandis que d'autres présentant des symptômes se présentaient toujours à l'hôpital lundi 8 juillet. L'empoisonnement a été signalé pour la première fois samedi, les patients présentant généralement des symptômes de douleurs abdominales, de vomissements et de faiblesse. Les autorités locales soupçonnent une contamination de l'eau comme étant la cause, mais aucune contamination bactérienne n'a été trouvée lors des tests sur échantillons. L'enquête sur la cause est toujours en cours.

APS/VNA/CVN