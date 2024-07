Un glissement de terrain en Indonésie fait au moins 23 morts et 35 disparus

>> La plus ancienne œuvre d'art du monde découverte dans une grotte indonésienne

>> L'Indonésie renouvelle son appel pour un soutien à l'adhésion à part entière de la Palestine à l'ONU

>> Indonésie : 11 morts et 19 disparus suite à un glissement de terrain

Parmi les morts, sortis de la boue par les sauveteurs, figurent trois femmes et un garçon de 4 ans. Grâce à de grands efforts, les sauveteurs ont également sorti le même jour 23 personnes vivantes de la boue, dont 18 blessées. Au total, 270 sauveteurs ont participé aux activités de recherche et de sauvetage au cours des deux derniers jours. Actuellement, ils continuent d’utiliser du matériel lourd pour rechercher les disparus, malgré les conditions météorologiques et le terrain défavorables. Plus de 100 villageois cherchaient des grains d'or le 6 juillet dans le village reculé et vallonné de Bone Bolango lorsque des tonnes de boue ont dévalé les collines environnantes et enterré leurs camps de fortune, a déclaré Heriyanto, chef du bureau provincial de recherche et de sauvetage de Gorontalo. Selon le bureau, 66 villageois ont réussi à échapper au glissement de terrain. Le porte-parole de l'Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes, Abdul Muhari, a déclaré que les pluies torrentielles qui ont frappé le district montagneux depuis le 6 juillet ont déclenché le glissement de terrain et brisé un remblai, provoquant des inondations jusqu'aux toits des maisons de cinq villages de Bone Bolango, qui fait partie d'un district montagneux dans la province de Gorontalo. Près de 300 maisons ont été touchées et plus de 1.000 personnes ont fui vers des lieux sûrs.

VNA/CVN