L'UE exhorte le Liban et Israël à instaurer un cessez-le-feu

L'Union européenne (UE) a exhorté jeudi 26 septembre le Liban et Israël à mettre fin à toutes les menaces transfrontalières et à instaurer un cessez-le-feu le long de la Ligne bleue, une zone tampon dans le Sud du Liban.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous exhortons les deux parties à appliquer de toute urgence un cessez-le-feu le long de la Ligne bleue afin de faire cesser de manière efficace et immédiate toutes les menaces transfrontalières et d'œuvrer à la mise en œuvre complète et symétrique de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui vise à permettre le retour en toute sécurité des populations déplacées des deux côtés dans le cadre d'un règlement négocié plus large", a déclaré la délégation de l'UE au Liban dans un communiqué.

Le communiqué indique que "toute nouvelle escalade aurait des conséquences dramatiques pour la région et au-delà", et appelle la communauté internationale à se mobiliser pour soutenir les efforts diplomatiques en cours.

L'UE a également réitéré son soutien au Liban, affirmant que le peuple libanais pouvait être certain que les États membres et l'UE "continueraient à le soutenir".

Xinhua/VNA/CVN