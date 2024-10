Bulgarie : début des élections législatives anticipées

Les Bulgares se sont rendus aux urnes dimanche 27 octobre dans le cadre des élections législatives anticipées du pays, les septièmes en trois ans et demi.

Photo : AFP/VNA/CVN

Près de 6,6 millions d'électeurs sont éligibles pour choisir 240 législateurs parmi 4.854 candidats de 19 partis politiques et neuf coalitions, ainsi qu'un candidat indépendant, selon la Commission électorale centrale.

La commission a déclaré que 12.879 bureaux de vote avaient ouvert dans tout le pays à 7h heure locale (5h GMT), et doivent fermer à 20h. Parallèlement, 719 bureaux de vote sont disponibles pour les Bulgares vivant à l'étranger.

Les résultats définitifs devraient être annoncés au plus tard le 31 octobre.

Ce scrutin est intervenu alors que le Parlement n'a pas réussi à former un cabinet régulier après les élections précédentes en juin dernier. L'Assemblée nationale, organe législatif de la Bulgarie, élit également le gouvernement à la majorité simple.

Des sondages

Photo : AFP/VNA/CVN

La coalition rassemblant le parti GERB et l'Union des forces démocratiques (GERB-UDF) est en tête des élections législatives anticipées en Bulgarie, a indiqué dimanche 27 octobre la télévision nationale bulgare, citant des sondages effectués à la sortie des bureaux de vote.

La coalition GERB-UDF devrait recueillir 26,4% des voix, contre 14,9 % pour la coalition "Nous continuons le changement - Bulgarie démocratique" (PP-DB), selon un sondage d'Alpha Research.

D'après le sondage de Gallup International, la coalition GERB-UDF arrive en tête des élections avec 25,1% des voix, tandis que le PP-DB en obtient 15,4%.

Alpha Research a indiqué que les deux coalitions dominantes étaient suivies par le parti du Renouveau avec 12,9% des votes, la coalition "Mouvement pour les droits et les libertés - Nouveau départ" (MDL - Nouveau départ) à 8,9%, la coalition de l'Alliance pour les droits et les libertés (ARF) à 8,7%, la coalition BSP-Gauche unie à 7,8%, et le parti "Il y a un tel peuple" (ITN) à 6,2%.

Deux autres partis se situeraient quant à eux juste en dessous du seuil de 4% requis pour obtenir un des 240 sièges du parlement : le parti Moralité, Unité, Honneur (MECh) avec 3,8%, et le parti "Grandeur" avec 3,7%, d'après Alpha Research.

Selon Gallup International, le parti Renouveau a obtenu 13,8% des voix. Il est suivi par la coalition BSP-Gauche unie avec 8,1% des voix, la coalition MDL - Nouveau départ avec 7,7%, la coalition ARF avec 7,3%, le parti ITN avec 6,8%, le parti Grandeur avec 4,7% et MECh avec 4,1%.

Xinhua/VNA/CVN