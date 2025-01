Singapour veut renforcer ses relations avec le Vietnam dans des domaines prometteurs

Le président Tharman Shanmugaratnam s'est réjoui du développement global des relations bilatérales ces derniers temps, soulignant que Singapour souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam dans des domaines aussi prometteurs que l'énergie propre, l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, le crédit carbone, la finance, l'éducation et la formation.

Alors que les deux pays se préparent à la mise à niveau de leurs relations vers un partenariat stratégique global, il a souligné le rôle central que l'ambassadeur est censé jouer, affirmant que ses contributions seraient essentielles au développement des relations bilatérales.

Trân Phuoc Anh, à son tour, a exprimé son désir de porter le partenariat stratégique bilatéral à un nouveau sommet dans les domaines de la politique, de la défense nationale et de la sécurité, de l'économie, de la culture, des relations entre les partis et des échanges entre les peuples.

Il s'est engagé à faire tout son possible durant son mandat pour développer davantage leurs relations déjà solides et substantielles au profit des peuples des deux nations, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Le même jour, le ministère des Affaires étrangères de Singapour a souhaité chaleureusement la bienvenue à l'ambassadeur Trân Phuoc Anh, en publiant sur son site Internet une biographie détaillée mettant en lumière son service distingué en tant que conseiller à l'ambassade du Vietnam au Myanmar de 2010 à 2014.

VNA/CVN