L'ancien président Trân Duc Luong reçoit l'insigne des 65 ans d'adhésion au Parti

Photo : VNA/CVN

Il s'agit d'une noble distinction décernée par le Parti et l'État, en reconnaissance des grandes contributions du camarade Trân Duc Luong à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

"Ce n'est pas seulement un honneur et une fierté pour le camarade et sa famille, mais aussi une joie partagée par les Comités et les cellules du Parti où il a œuvré", a déclaré le président Luong Cuong.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a envoyé une corbeille de fleurs en guise de félicitations.

Membre du Parti depuis 65 ans, quelle que fût sa fonction, Trân Duc Luong a toujours fait preuve d'exemplarité et de fidélité envers le Parti et la Patrie, accomplissant brillamment les missions qui lui avaient été confiées.

Le président de la République a adressé ses vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de longévité à l'ancien président Trân Duc Luong et à sa famille, exprimant l'espoir qu'il continuerait à apporter ses précieuses contributions à la cause révolutionnaire du Parti, de l'État et du peuple.

