Le Parc national de Tràm Chim accueillira 100 grues à tête rouge

Les volets du projet, notamment la restauration et le développement de la population de grues à couronne rouge en deux phases, ont été approuvés par le Comité populaire provincial jusqu’au au 30 juin 2024, a fait savoir son directeur Nguyên Van Lâm.

Dans un avenir proche, six grues âgées de six mois - trois mâles et trois femelles - seront transférées au parc national de Tràm Chim. Actuellement, la Thaïlande a préparé et mis en quarantaine 17 jeunes grues de différents parents. Ces grues sont nées en 2023, leur sexe a été déterminé et sont identifiés pour retrouver leur pedigree, a-t-il précisé.

Le parc national de Tràm Chim est le 4e site Ramsar du Vietnam et le 2.000e au monde. C’est l’une des zones ornithologiques d’importance internationale du Vietnam et l’habitat de 232 espèces d’oiseaux, dont 32 espèces rares, 16 espèces figurent sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Le directeur du Département provincial de l’agriculture et du développement rural Nguyên Van Vu Minh a fait savoir que le Comité populaire de la province de Dông Thap a publié un projet visant à conserver et à développer les grues à tête rouge dans le parc national de Tràm Chim, y compris la construction d’un modèle écologique de production de riz dans la zone tampon.

En conséquence, le projet vise à porter la production de riz bio à 200 hectares d’ici 2025 et à 1.000 hectares d’ici 2032 dans la zone tampon afin de créer un bon espace de développement des grues à tête rouge, ainsi que à créer un habitat sûr pour que les oiseaux migrateurs dans le parc national de Tràm Chim.

