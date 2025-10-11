Un professeur japonais nommé consul honoraire du Vietnam à Nagoya

Le 10 octobre, à Tokyo, l’ambassade du Vietnam au Japon a organisé une cérémonie solennelle pour remettre la décision de nomination du consul honoraire du Vietnam dans la ville de Nagoya, préfecture d’Aichi.

Photo : VNA/CVN

La décision de nomination du consul honoraire du Vietnam à Nagoya, couvrant l’ensemble de la préfecture d’Aichi, est valable pour une durée de trois ans. Cette décision a été remise par l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, mandaté par la direction du ministère vietnamien des Affaires étrangères, au professeur et docteur Natsume Nagato.

L’ambassadeur Pham Quang Hiêu a souligné : "Avec ce nouveau mandat, nous espérons qu’avec son amour profond pour le Vietnam, Monsieur le Consul honoraire continuera d’accomplir efficacement ses fonctions, de promouvoir les relations multiformes entre Aichi et le Vietnam, de soutenir la protection consulaire et de renforcer les liens communautaires".

Le professeur et docteur Natsume Nagato a exprimé sa fierté face à la confiance que lui accorde le Vietnam et s’est engagé à poursuivre ses efforts pour le développement des relations vietnamo-japonaises.

Natsume Nagato, professeur à l'Université Aichi Gakuin, avait déjà été nommé consul honoraire du Vietnam en 2017. En reconnaissance de ses contributions positives aux relations Vietnam - Japon, il a eu l’honneur de recevoir l’Ordre du Travail de deuxième classe décerné par le président du Vietnam en avril 2016.

