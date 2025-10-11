Tuyên Quang adopte un programme d’action pour la période 2025-2030

Dans l’après-midi du 10 octobre a eu lieu la première réunion du Comité provincial du Parti de Tuyên Quang (Nord) pour le mandat 2025-2030.

Lors de cette réunion, les délégués ont adopté le projet de Programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution du premier Congrès de l’organisation provinciale du Parti, mandat 2025-2030, visant à concrétiser les objectifs, tâches et solutions clés, et à créer des percées pour assurer un développement rapide et durable de la province dans la nouvelle période.

Huit axes principaux

Le Programme d’action du Comité provincial du Parti se concentre sur huit axes principaux : exploiter pleinement les atouts et mobiliser toutes les ressources pour stimuler la croissance économique ; améliorer la qualité des secteurs culturels et sociaux ; promouvoir la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; gérer efficacement les ressources, protéger l’environnement et s’adapter activement au changement climatique ; garantir la défense nationale et la sécurité, renforcer l’efficacité des activités diplomatiques ; construire une administration solide, efficace et efficiente ; renouveler les méthodes de fonctionnement du Front de la Patrie et des organisations sociopolitiques afin de renforcer la grande union nationale ; consolider et renforcer l’édification du Parti, améliorer sa capacité de direction et son efficacité.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Tuyên Quang, Hâu A Lêng, a souligné que les contenus adoptés revêtaient une importance particulière, constituant la base pour concrétiser et organiser la mise en œuvre de la Résolution du premier Congrès de l’organisation provinciale du Parti, mandat 2025-2030.

Hâu A Lêng a également insisté sur l’importance cruciale du travail sur le personnel pour consolider l’appareil et répondre aux exigences de la nouvelle période révolutionnaire.

Lors de la réunion, la Commission d’organisation du Comité provincial du Parti de Tuyên Quang a annoncé les décisions de la permanence du Comité provincial du Parti concernant le travail de personnel.

