Un patrimoine précieux favorise la coopération entre le Vietnam, la Chine et Hong Kong

D r Sun Wenbin, directrice de l'Institut des annales de Hong Kong (Chine), a souligné l'importance des activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh et de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) à Hong Kong pour les relations entre le Vietnam et la Chine et entre le Vietnam et Hong Kong, en particulier.

S'adressant à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l'approche du 95e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930-3 février 2025), Sun Wenbin a noté qu’entre 1924 et 1927, le Président Hô Chi Minh avait mené des activités révolutionnaires et travaillé avec certains dirigeants du Parti communiste chinois à Guangzhou. Là, avec le soutien de camarades chinois, il a progressivement achevé les préparatifs en termes de théorie, de personnel et d'organisation pour présider la création du PCV à Hong Kong le 3 février 1930.

Les relations étroites et sincères entre les communistes des deux pays se sont de plus en plus renforcées, en particulier après la naissance de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949 et pendant les guerres de résistance du peuple vietnamien.

L'amitié éprouvée entre le Vietnam et la Chine, y compris les histoires significatives sur l'époque où le Président Hô Chi Minh a mené des activités révolutionnaires et fondé le PCV à Hong Kong, constitue une base solide pour que les deux parties continuent de renforcer leur coopération pour un développement commun et une vie meilleure et plus heureuse pour leur peuple, a ajouté Sun Wenbin.

Il y a de nombreuses années, le professeur Huang Zheng, ancien vice-président de l'Institut des sciences sociales du Guangxi, en Chine (spécialisé dans la recherche sur le Président Hô Chi Minh), a également souligné que le Président Hô Chi Minh n'était pas seulement un leader éminent du Vietnam, mais aussi un grand ami du peuple chinois. Le leader entretenait une relation profonde et amicale avec le peuple chinois. Au contraire, le peuple chinois aime profondément, respecte et se souvient toujours du Président Hô Chi Minh.

En tant que chercheur sur le Président Hô Chi Minh, qui a été conseiller sur le film Nguyên Ai Quôc à Hong Kong, Li Minghan a déclaré avec satisfaction que l'un des héritages extrêmement précieux que le Président Hô Chi Minh a laissé derrière lui était sa vie, sa personnalité, sa dignité et ses nobles idéaux.

La consule générale du Vietnam, Lê Duc Hanh, a déclaré que le consulat général poursuivrait ses efforts pour promouvoir une coopération globale entre les partenaires vietnamiens et hongkongais, avec l’accent mis sur le renforcement de la diplomatie entre les deux peuples. Elle a souligné que cette dernière était un pilier important de la diplomatie globale et moderne, contribuant à améliorer la position et l'image du Vietnam dans la scène internationale.

Selon Lê Duc Hanh, en 2025 le consulat général se concentre sur la mise en œuvre d'un certain nombre de contenus spécifiques comme la participation active aux activités et événements d’échanges culturels organisés par l’administration de Hong Kong, la mise en œuvre d'un projet visant à honorer le Président Hô Chi Minh, les célébrations du 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine…

