Premières classes à l'époque de la fondation du Parti - valeurs théoriques et pratiques

Les premières classes d'entraînement de cadres, ouvertes pendant les années 1920 par le leader de la révolution vietnamienne Hô Chi Minh - Nguyên Ai Quôc, ont laissé au Parti et à la révolution vietnamienne de nombreux enseignements précieux, telles que les méthodes de sélection des candidats pour la formation et le perfectionnement, notamment pour les cadres stratégiques.

L'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, en collaboration avec la Commission de sensibilisation et d’éducation et la Commission de l'organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a organisé le 20 janvier, à Hanoi, une conférence scientifique au niveau national sur le thème : "La première classe à l'époque de la fondation du Parti - Valeurs théoriques et pratiques", à l'occasion du centenaire de l'ouverture par le Président Hô Chi Minh du premier cours de formation des cadres à Guangzhou (1925-2025) et du 95e anniversaire de la fondation du Parti Communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2025).

Lors de la conférence, le Professeur, Docteur Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, et président du Conseil théorique central, a souligné qu'à la fin de l'année 1925, à Guangzhou (Chine), le premier cours de formation politique officiel a été organisé, marquant un tournant dans le processus de rassemblement et de construction des forces révolutionnaires ; préparant ainsi la fondation du Parti et la lutte pour la libération du pays et du peuple vietnamien.

En surmontant toutes les difficultés de 1925 à 1927, l'Association des Jeunes révolutionnaires du Vietnam a ouvert dix cours de formation, chaque cours durant environ un mois et demi pour environ 250-300 étudiants ; ces cours peuvent être considérés comme les premières formations "régulières" pour les cadres, avec une organisation et une gestion de classe systématiques, méthodiques, complètes, pratiques, sans vouloir en faire trop, "chaque classe ouverte doit être bien organisée".

Le leader Nguyên Ai Quôc lui-même, ainsi que certains cadres clés de l'Association des Jeunes révolutionnaires du Vietnam et des cadres soviétiques du groupe représentant le gouvernement soviétique auprès du gouvernement du Kuomintang chinois, ainsi que des cadres du Parti communiste chinois, ont directement participé à l'enseignement et à la formation.

Les étudiants ayant participé au programme de formation ont acquis des connaissances sur l'histoire de la révolution mondiale, la théorie marxiste-léniniste, les perspectives révolutionnaires de l'Internationale communiste et du leader Nguyên Ai Quôc ; une attention particulière a été portée aux connaissances théoriques en lien avec les méthodes de pensée et les méthodes d'action révolutionnaire... Ce qui a permis de former une vision du monde et une philosophie de la vie révolutionnaire cohérentes.

Depuis lors, le mouvement révolutionnaire vietnamien a franchi une nouvelle étape, un développement tant qualitatif que quantitatif, équipé d'armes idéologiques et théoriques ainsi que d'une équipe de cadres, d’un travail organisationnel et de formation des cadres, constituant une base très importante pour la fondation du Parti communiste vietnamien au printemps 1930.

"En regardant les 100 années qui se sont écoulées, nous comprenons mieux l'ampleur, la valeur, l'importance et les leçons précieuses tirées des premières classes à l'époque de la fondation du Parti et de la sauvegarde du pays, marquant le début de la tradition glorieuse de la formation et du perfectionnement des cadres du Parti communiste Vietnamien", a souligné Nguyên Xuân Thang.

Selon lui, le leader Nguyên Ai Quôc-Hô Chi Minh a été le premier enseignant dans le domaine de la formation des cadres du Parti, celui qui a posé des bases solides pour la révolution vietnamienne.

Lors des cours de formation des cadres, la méthode de l'Oncle Hô était à la fois simple et facile à comprendre, mais aussi pratique et scientifique, se concentrant sur des activités telles que les exposés, les discussions en groupe, les jeux de rôle pratiques... Ce qui permettait aux étudiants de maîtriser la théorie tout en étant capables d'appliquer immédiatement ce qu'ils apprenaient à des actions concrètes.

La pensée, les contenus, les principes et la méthode de formation des cadres révolutionnaires de Hô Chi Minh ont jeté les bases théoriques et pratiques de la formation et du développement des perspectives du Parti communiste vietnamien sur la formation et le perfectionnement des cadres.

Plus de 50 interventions et exposés présentés lors de la conférence par des chercheurs, des représentants des organes du Parti, de l'État, des départements, ministères et institutions centrales, ainsi que des dirigeants de certaines provinces, villes, districts et communes à travers le pays, ont, à travers des arguments scientifiques et sous divers angles, mis en évidence et analysé la vision stratégique de Hô Chi Minh sur le travail de formation des cadres, la valeur théorique et pratique de la première classe à l'époque de la fondation du Parti, et la manière dont le Parti a hérité et développé le grand héritage des premières classes de formation des cadres pour la génération de cadres révolutionnaires depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, ne cessant d'ajouter et de perfectionner les politiques et lignes directrices afin de répondre aux exigences de plus en plus élevées de la révolution.

Le chercheur Zhang Wei Ba, du Département de recherche et d'enseignement de l'histoire du Parti de l'Académie du Parti communiste chinois, a souligné que l'ouverture par Nguyên Ai Quôc du cours de formation politique pour les jeunes patriotes vietnamiens à Guangzhou en 1925 occupait une place et un rôle très importants dans l'histoire de la révolution vietnamienne et de la formation des cadres du Vietnam, tout en ayant également joué un rôle actif et profond dans l'impulsion de la révolution chinoise.

Le cours de formation politique pour les jeunes cadres patriotes vietnamiens créé par Nguyên Ai Quôc à Guangzhou a formé plus de 70 cadres, certains d'entre eux ont ensuite rejoint l'Académie militaire de Whampoa.

Parmi eux, beaucoup sont devenus des éléments clés de la révolution vietnamienne et ont formé la force principale dans la lutte armée au Vietnam.

Parmi ces personnes, Hông Thuy (général Nguyên Son) a également contribué de manière significative à la révolution chinoise et reste le seul général étranger à avoir été promu au rang militaire par la Chine en 1955.

Les interventions et les exposés ont également souligné que les premières classes de formation des cadres ont laissé au Parti et à la révolution vietnamienne de nombreuses leçons précieuses, telles que la manière dont le Parti sélectionne les candidats à la formation et au perfectionnement, en particulier pour les cadres stratégiques.

Le professeur et docteur Ta Ngoc Tân, vice-président permanent du Conseil théorique central, a indiqué que dans son livre "Révision de la méthode de travail", le Président Hô Chi Minh souligne : "Ouvrir des cours de formation est une très bonne chose, nécessaire. Mais il faut comprendre que : l'apprentissage passe avant tout par l'action. Apprendre sans pouvoir mettre en pratique est inutile, quel que soit le nombre d'heures passées à étudier. Par conséquent, la formation doit être concrète, de manière à ce que ceux qui viennent étudier puissent immédiatement mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans leur localité."

Ce n'est qu'en reliant la formation et le perfectionnement à la situation, au contexte et aux conditions réelles que l'on peut aider les cadres à s'adapter et à accomplir efficacement leurs missions politiques. Lorsqu'un cadre formé parvient à accomplir la mission politique qui lui a été assignée, c'est la manifestation la plus claire et la plus tangible de la qualité et de l'efficacité de la formation, ainsi que de la réponse aux exigences pratiques auxquelles l'équipe des cadres doit faire face.

