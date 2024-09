Bac Giang

Un patrimoine culturel et spirituel au cœur du développement touristique

La province de Bac Giang (Nord), riche d’un patrimoine historique et culturel exceptionnel, offre un potentiel immense pour le développement du tourisme. Avec pas moins de 755 sites classés, dont cinq au niveau national spécial et 96 au niveau national, Bac Giang constitue une destination incontournable pour les voyageurs en quête de découvertes authentiques.

Parmi les sites emblématiques de la province, la pagode Vinh Nghiêm, située à Yên Dung, est un véritable joyau reconnu site touristique national. Elle attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs grâce à son architecture unique et à ses môc ban (tablettes de bois) inscrits au patrimoine documentaire mondial par l'UNESCO. En l’espace de cinq ans, plus de 35 milliards de dôngs ont été investis pour restaurer et améliorer ce lieu sacré, incluant la création d'un espace d'exposition dédié aux môc ban et la mise en place d'infrastructures modernes pour accueillir les visiteurs.

Outre la pagode Vinh Nghiêm, Bac Giang abrite également d'autres destinations phares comme le site de la victoire de Xuong Giang à Bac Giang et la pagode Bô Dà à Viêt Yên. Ces lieux sont des témoins vivants du riche passé culturel et spirituel de la région. Le site historique de Hoàng Hoa Tham à Yên Thê, par exemple, incarne la résistance héroïque contre l'occupation coloniale française, offrant aux jeunes générations un symbole fort d'éducation patriotique.

Une stratégie ambitieuse

Dans le cadre de son plan de développement touristique pour 2021-2025 et à l'horizon 2030, Bac Giang met l'accent sur le tourisme culturel et spirituel comme l’un de ses quatre produits phares. Les investissements massifs dans la pagode Vinh Nghiêm en ont fait le centre névralgique des circuits touristiques de Tây Yên Tu, un complexe de temples niché dans les montagnes environnantes. Grâce à des partenariats avec des entreprises de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, des circuits reliant les pagodes Vinh Nghiêm et Bô Dà ont vu le jour, formant une chaîne de destinations spirituelles des plus attractives.

Le dynamisme touristique de Bac Giang est aussi incarné par des événements culturels majeurs, tels que la Semaine de la culture et du tourisme, où la pagode Vinh Nghiêm tient une place centrale avec des processions religieuses et des activités culturelles captivantes comme le cortège des môc ban "Cu trân lac dao phu". Ces festivités renforcent la renommée des sites historiques et attirent un nombre croissant de visiteurs, nationaux et internationaux.

En 2023, la province a accueilli plus de deux millions de visiteurs, marquant une hausse spectaculaire de 51% par rapport à l’année précédente. Parmi eux, plus de 16.000 étaient des touristes internationaux. Les revenus du secteur ont atteint 1.450 milliards de dôngs, une progression impressionnante de 123%. Pour 2024, Bac Giang vise trois millions de visiteurs, avec des recettes touristiques estimées à 2.500 milliards de dôngs.

Des défis

Malgré ces succès, le potentiel touristique de Bac Giang reste en grande partie inexploité. La majorité des visiteurs ne passent qu'une journée sur place et leurs dépenses restent modestes. L'une des principales causes de ce phénomène est l’insuffisance d’infrastructures de base telles que les routes, parkings et services publics essentiels. De plus, l'offre d’hébergement, de restauration et de divertissement demeure limitée, empêchant la province de retenir les touristes pour des séjours prolongés.

Les experts du tourisme préconisent donc la création de produits distinctifs, en harmonie avec les spécificités culturelles de Bac Giang. Par exemple, le site de la victoire de Xuong Giang pourrait bénéficier de reconstitutions historiques et de visites interactives qui enrichiraient l’expérience des visiteurs. En exploitant les légendes locales et récits populaires associés aux monuments, la province pourrait renforcer encore plus son attrait touristique.

Un avenir prometteur

Pour remédier à ces défis, le gouvernement provincial a approuvé plusieurs projets ambitieux. Parmi eux, la restauration complète de la pagode Vinh Nghiêm avec un budget de plus de 108 milliards de dôngs, ainsi que la construction d’infrastructures touristiques autour du complexe de Tây Yên Tu. Un projet de grande envergure, baptisé "La Route de la propagation du bouddhisme Truc Lâm Yên Tu", prévoit de relier 15 sites historiques et paysages naturels à travers plusieurs districts de Bac Giang sur 95 km. Ce projet, prévu d’ici 2030, ambitionne de faire de Bac Giang une destination spirituelle de premier plan au Vietnam, connectée à d’autres sites célèbres comme Dông Yên Tu (Quang Ninh) et Côn Son - Kiêp Bac (Hai Duong).

Grâce à son riche héritage culturel et historique, Bac Giang possède tous les atouts pour devenir un pôle majeur du tourisme spirituel et culturel au Vietnam. Avec une stratégie de développement claire, des investissements continus et une mise en valeur des particularités locales, la province aspire à attirer toujours plus de visiteurs, tout en préservant son patrimoine pour les générations futures.

Bac Giang ambitionne d’attirer 7,5 millions de visiteurs d’ici 2030 et de générer 7.500 milliards de dôngs de revenus touristiques, tout en créant 10.000 emplois dans le secteur.

