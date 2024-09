Exploiter le tourisme spéléologique au Vietnam de manière durable, sécuritaire et efficace

Le Vietnam est un pays doté de nombreux paysages magnifiques, dans lesquels les systèmes de grottes occupent une place particulière. Cependant, le développement du tourisme spéléologique n'est pas à la mesure du potentiel et des avantages disponibles, ont commenté de nombreux chercheurs et experts du tourisme lors d'un séminaire scientifique intitulé "Développer le tourisme spéléologique, actif au Vietnam".

Au Vietnam, il existe de nombreux systèmes de grottes extrêmement précieux. Le Parc national de Phong Nha-Ke Bang dans la province de Quang Binh a été reconnu par l'UNESCO "Patrimoine naturel mondial". La grotte Son Doong (Quang Binh) découverte en 2009 est actuellement la plus grande du monde. Hang En est la troisième plus grande grotte du monde, remarquable avec ses plages de sable blanc et une rivière souterraine.

Malgré de nombreux systèmes de grottes précieux, les activités de promotion du tourisme spéléologique sont encore limitées et spontanées. Il n'y a pas d'équilibre entre le développement du tourisme et la conservation de la nature au Vietnam, selon Nguyen Anh Duc, directeur commercial d'Oxalis Adventure, le premier voyagiste d'aventure au Vietnam. En particulier, la pollution des déchets a freiné le développement du tourisme spéléologique vietnamien.

Selon une étude de l'Institut de recherche sur le développement du tourisme du Vietnam, ce type de tourisme est susceptible d'avoir des impacts négatifs sur la valeur des ressources, en particulier sur les ressources touristiques naturelles. Par conséquent, le développement du tourisme spéléologique doit respecter certains principes en vue d'atteindre l'objectif d'une exploitation durable.

Pour exploiter les valeurs des grottes et promouvoir le tourisme, les autorités locales et les unités de services touristiques doivent se concentrer sur la formation et l'entraînement des employés et guides sur les questions liées à la sécurité dans les grottes, aux premiers secours et à l'information des visiteurs sur la protection de l'environnement naturel. Il est également important de renforcer la sensibilisation en utilisant des panneaux d'information et des programmes éducatifs pour accroître la prise de conscience des visiteurs et des communautés locales sur la conservation et la protection des grottes et cavernes.

Ce sont des conditions préalables qui contribueront à assurer un développement durable au tourisme spéléologique, à protéger les ressources naturelles et à offrir une expérience sûre et agréable aux visiteurs. Le respect des instructions contribuera à protéger et promouvoir la valeur des grottes, tout en apportant des avantages économiques à long terme aux communautés locales.

