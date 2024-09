Des mesures discutées pour tirer parti du tourisme cinématographique au Vietnam

>> La ville balnéaire de Nha Trang se met à l’heure des Cerfs-volants d’or 2024

>> Ciné-tourisme : films et séries télévisées comme outils de promotion du tourisme vietnamien

C'est la question soulevée lors d’un échange de vue intitulé "Vietnam - Nouvelle destination du cinéma mondial" qui a eu lieu mercredi matin 10 septembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours présenté lors de l'événement, Lê Quôc Minh, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Peuple), vice-président de la Commission centrale de l'information et de la communication du Parti et président de l'Association des journalistes vietnamiens, a souligné que le Parti et l'État accordaient une grande importance au développement du tourisme, visant à en faire un secteur économique de pointe. Le tourisme intérieur connaît une reprise remarquable et le renforcement de la communication et la mise en place de nouvelles campagnes promotionnelles sont essentiels, a-t-il souligné.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a souligné que le cinéma était un outil puissant pour le développement du tourisme, le lien étroit entre ces deux secteurs constituant un moteur crucial de la croissance économique.

Photo : VNA/CVN

Soulignant l'efficacité d'attirer les touristes à travers les films, Bùi Van Manh, directeur du Département du tourisme de la province de Ninh Binh, a partagé que le film "Indochine" de 1992, qui présentait des scènes tournées dans la baie d'Ha Long à Quang Ninh, le palais Thai Hoà et le tombeau du roi Tu Duc à Thua Thiên Huê et le paysage pittoresque de Tam Côc - Bich Dông à Ninh Binh ont considérablement rehaussé la notoriété de ces destinations auprès des touristes internationaux, en particulier français. Aujourd'hui, les touristes européens, notamment français, représentent 80% des visiteurs de Tam Côc - Bich Dông.

Proposant des solutions pour créer un couloir juridique favorable en appelant à la coopération et en attirant les cinéastes internationaux au Vietnam, Cao Tri Dung, président de la Société vietnamienne des agents de voyages, a suggéré qu'une base de données nationale, locale et au niveau de l'entreprise sur les politiques d'attraction des investissements soit développée rapidement. En outre, il a souligné la nécessité d'un plan stratégique pour promouvoir le Vietnam en tant que destination cinématographique.

Dans le but d'attirer les studios hollywoodiens, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme prévoit d'organiser un programme de promotion du tourisme et du cinéma vietnamien aux États-Unis du 21 au 28 septembre.

VNA/CVN