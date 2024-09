Bà Rịa-Vung Tàu

Annonce d’une destination touristique neutre en carbone

Photo: Huynh Son/VNA/CVN

Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone, Suôi Rao Ecolodge a mis en œuvre plusieurs mesures visant à réduire ses émissions de CO2. Celles-ci incluent la plantation d’arbres, la gestion forestière et l'amélioration de la qualité des sols pour renforcer la capacité de stockage du carbone.

La cérémonie marquant la réception de cette certification constitue une étape clé dans le processus de préservation des plantes endémiques, présentes dans les sols des forêts tropicales primaires depuis des centaines d’années. Cet événement souligne le rôle pionnier de Suôi Rao Ecolodge dans la création d'un environnement touristique vert, durable et équilibré. Il illustre également un modèle exemplaire pour sensibiliser les communautés à la lutte contre le changement climatique.

La construction d’un village écologique

L’investisseuse du projet Suôi Rao Ecolodge, Lê Thi Nga, a expliqué que face aux préoccupations liées au déséquilibre écologique causé par le changement climatique, ce projet a vu le jour il y a 16 ans avec l'idée de construire un village écologique. Ce lieu a pour vocation d’accueillir une communauté qui vit, travaille, respecte et valorise les ressources naturelles locales, en harmonie avec un environnement riche en biodiversité, composé de mers, de lacs, de forêts et de montagnes.

Photo: Huynh Son/VNA/CVN

Tout au long de ses activités de restauration et de régénération des écosystèmes, Suôi Rao Ecolodge a démontré un fort engagement en faveur de la conservation et de la biodiversité. Plus de 95% de sa surface est couverte d’arbres, ce qui contribue à la préservation des écosystèmes forestiers primaires et secondaires, à la protection des espèces végétales et animales, à une gestion durable des ressources, ainsi qu'à la sensibilisation du public à la protection de l’environnement.

Concernant les perspectives futures, Lê Thi Nga a déclaré qu’à l’horizon 2025, Suôi Rao Ecolodge vise à maintenir 1.000 espèces d’animaux et de plantes indigènes et domestiques. L'objectif est de préserver un environnement vert et sain tout en sensibilisant les jeunes générations à l'importance de la protection de l’environnement.

À ce jour, Suôi Rao Ecolodge a recensé plus d'un million d'arbres, représentant environ 700 espèces, dont de nombreuses espèces rares et précieuses, ainsi qu'environ 300 types de plantes médicinales. Parmi elles, des espèces sauvages comme l'asperge poussent en grande quantité. La biodiversité de cette forêt attire également une riche faune et flore, et des scientifiques viennent étudier cet environnement naturel unique.

Photo: Huynh Son/VNA/CVN

Témoignages de visiteurs

M. Paul Rowe, un touriste australien, a exprimé son émerveillement lors de sa première visite à Suôi Rao: "J’ai été impressionné par la tranquillité de cet endroit. Nous aimons faire du vélo ou marcher dans la forêt, profiter de l’air frais et découvrir la culture et l'identité des peuples autochtones".

Suôi Rao Ecolodge limite l’accueil à 50 personnes à la fois pour garantir un cadre calme et privé. Les visiteurs peuvent ainsi s'immerger dans l’environnement local, participer à des activités culturelles et artistiques, comme jouer des instruments traditionnels tels que le Da (pierre), le T'rung, ou encore prendre part à des feux de camp et danser autour des perches de bambou.

M. Pham Ngoc Duc Tri, un touriste de Hô Chi Minh-Ville, a partagé son enthousiasme : "Cet endroit est très proche de la nature. Notre jeune famille adore les espaces comme celui-ci pour les escapades du week-end".

Photo : CTV/CVN

Un modèle de tourisme vert et Net-Zero

La zone écotouristique de Suôi Rao Ecolodge, première destination neutre en carbone de Bà Ria-Vung Tàu et l'une des premières au Vietnam, joue un rôle crucial dans le contexte mondial actuel marqué par la pollution et le changement climatique. Ce modèle Net-Zero met l’accent sur l'utilisation des énergies renouvelables et de technologies avancées pour réduire les émissions, contribuant ainsi à la construction d’une économie verte et circulaire.

Trinh Hàng, directeur du Service du tourisme de Bà Ria-Vung Tàu, a indiqué que la stratégie de développement touristique de la province d’ici 2030, avec une orientation jusqu’en 2050, met l’accent sur le tourisme écologique et la neutralité carbone. Un programme de tourisme vert est en cours d'élaboration et sera soumis au Comité populaire provincial, avec Côn Dao comme projet pilote avant de l’étendre à toute la province.

Photo: Huynh Son/VNA/CVN

"Après avoir visité cette destination touristique verte, je suis très heureux de constater que les entreprises respectent l’écosystème et proposent des activités axées sur la protection de l’environnement. J’espère que Suôi Rao Ecolodge continuera à promouvoir ce modèle d’écotourisme et qu’il servira de référence pour encourager le développement de destinations vertes dans toute la région", a conclu M. Trinh Hàng.

Avec son potentiel naturel exceptionnel, ses avantages maritimes et forestiers, ainsi que son réseau de transport pratique, Bà Ria-Vung Tàu possède de nombreux atouts pour le développement du tourisme vert. Ces dernières années, la province a pris des mesures pour protéger et gérer durablement ses ressources, favorisant ainsi une croissance économique respectueuse de l’environnement.

Tân Dat/CVN