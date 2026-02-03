Le navire 17 entame une visite de courtoisie en Malaisie

Le matin du 2 février, le navire 17 relevant de la Brigade 171 de la Zone navale 2, accompagnée d’une délégation de la Marine populaire du Vietnam conduite par le colonel Lê Dinh Nghi, chef d’état-major adjoint de la Zone navale 2, a accosté au port de la base navale de Lumut, entamant une visite de courtoisie en Malaisie.

Photo : QDND/CVN

La cérémonie d’accueil du navire 17 s’est tenue au port militaire de Lumut, conformément au protocole réservé aux bâtiments militaires, sous la présidence du colonel Murthi Subromoniam, chef du service des opérations de la Flotte occidentale de la Marine royale malaisienne.

Ont également pris part à la cérémonie le colonel Vu Hoàng Nam, attaché de défense du Vietnam en Malaisie, ainsi que des commandants et officiers de la base navale de Lumut.

À l’issue de la cérémonie, une délégation de la Flotte occidentale de la Marine royale malaisienne a visité le navire 17.

Les officiers de marine des deux pays ont ensuite échangé et convenu du programme des activités prévues dans le cadre de cette visite.

Selon le programme établi, la délégation de la Marine populaire du Vietnam effectuera des visites de courtoisie auprès des dirigeants de la Flotte occidentale et de la base navale de Lumut. Les deux parties organiseront également des visites croisées de navires, des échanges sportifs ainsi que des visites de sites culturels et touristiques en Malaisie.

Cette visite vise à renforcer la coopération, la compréhension et la confiance mutuelles entre les forces navales et les armées des deux pays, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement commun.

VNA/CVN