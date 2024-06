Un nouvel élan dans les relations Lào Cai - Nouvelle-Aquitaine

Photo : VNA/CVN

Ici, la délégation a eu plusieurs séances de travail avec les dirigeants et partenaires français pour passer en revue le processus de coopération de ces 20 dernières années et identifier de nouvelles orientations.

Les dirigeants des deux localités ont hautement apprécié les résultats obtenus après plus de deux décennies de coopération. À travers 5 étapes de mise en œuvre des projets, la Nouvelle-Aquitaine a aidé la province de Lào Cai à développer de nombreux arbres fruitiers tempérés comme les pêchers, pruniers, pommiers, kiwis, poiriers... ; planifier le développement de l'écotourisme ; élaborer la réglementation urbaine du tourisme de Sa Pa en 2004 et fournir des conseils et un soutien technique pour le développement du tourisme ; promouvoir l'éducation à l'environnement et la surveillance de la biodiversité ; protéger le patrimoine culturel et naturel ; enseignement de la langue française à des fonctionnaires et employés de la province...

Les deux parties apprécient particulièrement les projets de coopération en matière de planification et de développement du tourisme, contribuant à faire de Sa Pa un haut lieu touristique national et une destination très appréciée des touristes internationaux.

Selon le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Lào Cai de Hoàng Giang, les résultats de la coopération sont très appréciés par les gouvernements, les ministères, les branches et les experts des deux pays.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir ce modèle de coopération dans les temps à venir.

Vingt ans de coopération

À cette occasion, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a organisé une cérémonie pour célébrer les 20 ans de coopération en présence des dirigeants régionaux, des partenaires de coopération et de l'ambassade du Vietnam en France.

S'exprimant lors de la cérémonie, Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a hautement apprécié les résultats de coopération entre les deux localités, apportant une contribution importante aux relations de coopération d'un demi-siècle entre le Vietnam et la France.

Évoquant l'orientation pour la période 2025-2027, M. Rousset a proposé que les deux parties conviennent de contenus de coopération tels que la protection et la valorisation du patrimoine culturel et naturel ; la formation des ressources humaines; le développement de produits touristiques dont les sports d'aventure ; l'agriculture écologique, les matières médicinales et la foresterie; l’exploitation durable des sources d'eau et l’élevage du saumon à Sa Pa ; l’éducation à l'environnement et la recherche scientifique.

Photo : AFP/VNA/CVN

De son côté, Hoàng Giang, a affirmé que cette coopération était un modèle bon et efficace, résultat d'une coopération directe entre les localités sur la base des besoins et des capacités de chacun. Une coopération efficace qui apporte non seulement une valeur économique, mais également des valeurs culturelles et sociales aux populations des zones de minorités ethniques.

Au nom des dirigeants de la province de Lào Cai, il a adressé ses sincères remerciements au gouvernement français et aux dirigeants et habitants de la région Nouvelle-Aquitaine. Il a exprimé le souhait de continuer à renforcer la coopération entre les deux pays et deux localités.

La délégation a visité un certain nombre d'installations de production agricole biologique, de technologies de transformation des produits agricoles, d'aquaculture et de développement touristique dans la région ; échangé des expériences avec le Bureau international d'Agrisud, partenaire technique sur l'agriculture écologique et biologique.

Photo : VNA/CVN

La délégation de Lào Cai a également eu une séance de travail avec l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang. Les dirigeants de la province ont exprimé l'espoir que l'ambassadeur et les agences représentatives vietnamiennes en France continueraient à partager leurs expériences dans l'organisation et la mise en œuvre des activités de coopération entre les deux pays et la région Nouvelle-Aquitaine.

L'ambassadeur Dinh Toàn Thang a salué les activités de la délégation en France et apprécié hautement les résultats de la coopération entre la province de Lào Cai et la région Nouvelle-Aquitaine ces 20 dernières années.

Il a déclaré que les résultats de la coopération "contribuent non seulement à promouvoir le développement socio-économique de la province, mais également à promouvoir l'image du Vietnam et de son peuple en France".

Thanh Thu/CVN