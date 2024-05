Le Vietnam au Salon international de la défense et de la sécurité 2024 au Canada

Une délégation du ministère de la Défense, dirigée par le général de brigade Lê Quang Tuyên, directeur adjoint du Département général de l'industrie de la défense, a participé les 29 et 30 mai, à Ottawa au Canada, au Salon international de la défense et de la sécurité CANSEC 2024.

La délégation vietnamienne a assisté à la cérémonie d'ouverture, visité des espaces d'exposition de plusieurs grandes entreprises, échangé des informations et invité des exposants à participer au Salon international de la défense du Vietnam 2024 prévu à Hanoï du 19 au 22 décembre.

CANSEC est le plus grand salon professionnel de la défense et de la sécurité au Canada. Organisé chaque année depuis 1998 par l'Association des industries canadiennes de défense et de sécurité (AICDS), il est le meilleur endroit pour obtenir les dernières informations sur les technologies, produits et services de pointe destinés aux unités militaires terrestres, navales, aérospatiales et interarmées, ainsi que d’autres forces…

Selon le comité d'organisation, CANSEC 2024 a réuni plus de 280 exposants, dont de grandes entreprises et corporations réputées dans le domaine des technologies de défense et de sécurité telles que Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Hanwha, CAE, General Dynamics, Thales…

L'événement s'est déroulé sur une superficie de 14.000 m², avec la participation de 250 délégations internationales et d'environ 45.000 visiteurs commerciaux.

Ont été présentés des avions, des navires de guerre, des véhicules blindés, des chars, des pistolets laser, des fusils de sniper, des munitions, des équipements militaires pour la défense et la sécurité.

