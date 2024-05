Présentation de documents sur les politiques spécifiques pour Dà Nang et Nghê An

Poursuivant sa 7 e session de la XV e législature, vendredi matin 31 mai, l'Assemblée nationale a écouté la présentation des documents concernant le pilotage du modèle d’administration urbaine et de mécanismes spécifiques pour la ville de Dà Nang. Un projet de résolution sur le pilotage des politiques spécifiques pour le développement de la province de Nghê An a aussi été présenté.

En présentant le projet de résolution de pilotage du modèle de l’administration urbaine et des mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Dà Nang (Centre), le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a annoncé 21 politiques concernant les domaines suivants : gestion des investissements ; finances, budget de l'État ; aménagement, urbanisme, ressources naturelles et environnement ; attraction des investisseurs stratégiques ; création de la zone de libre-échange de Dà Nang ; puces électroniques, semi-conducteurs, intelligence artificielle, information et communication, gestion des sciences et technologies, innovation et salaire, revenus.

Actuellement, Dà Nang met en œuvre la construction du port maritime de Liên Chiêu et appelle les investisseurs à verser leurs capitaux dans ses infrastructures portuaires afin que Liên Chiêu devienne un port maritime international et Dà Nang un centre de transbordement de marchandises de niveau régional et même international. Cette politique spécifique appliquée à Dà Nang permettra à la ville de mettre en œuvre des projets d'infrastructures de logistique de manière efficace, de développer le port maritime de Liên Chiêu.

Concernant le développement du secteur des circuits intégrés à semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, Dà Nang a identifié un certain nombre d'objectifs tels que la construction d'un écosystème commercial, d’un écosystème d'innovation doté d'installations préférentielles pour attirer les investissements ; le développement de ressources humaines ; l’édification d’un mécanisme clair d'utilisation et d'exploitation des infrastructures de l'information...

Le projet de résolution de pilotage du modèle d’administration urbaine et de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Dà Nang stipule trois groupes de politiques pour remédier à certaines limitations en matière d'investissement, de gestion, d'exploitation des actifs et équipements d'infrastructures servant au développement des sciences, des technologies et de l'innovation.

Quelque 14 mécanismes et politiques spécifiques pour Nghê An

L'Assemblée nationale a aussi écouté le projet de résolution sur le pilotage de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de la province de Nghê An au Centre. En le présentant, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a indiqué que le projet prévoyait quatre groupes de domaines avec un total de 14 politiques concernant les domaines suivants : gestion financière - budget de l'État ; gestion des investissements ; gestion urbaine, ressources forestières ; structure organisationnelle et dotation en personnel.

Notamment, selon le projet de résolution, le Comité populaire provincial a approuvé un capital d'investissement de 2.300 milliards de dông dans les infrastructures du parc industriel, la construction de ports et de zones portuaires.

La province de Nghê An va recevoir 50% supplémentaires de capitaux d'investissement publics du budget central pour la période 2026-2030 pour investir dans des projets d'infrastructures clés et développer les infrastructures socio-économiques dans la région occidentale de Nghê An.

