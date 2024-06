Hô Chi Minh, source d'inspiration pour les mouvements de libération en Afrique

Le colloque a été organisé par la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’ambassade du Vietnam au Maroc et le Bureau du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération du Maroc.

Le Professeur Abdallah Saaf, directeur du Centre d’études et de recherches en sciences sociales basé à Rabat, a affirmé que le Président Hô Chi Minh avait compris que seule la force de la solidarité nationale alliée à la solidarité internationale pouvait créer la synergie nécessaire au succès de la révolution vietnamienne.

Il a déclaré que les luttes du peuple vietnamien, sous la direction du Président Hô Chi Minh, avaient contribué de manière substantielle aux mouvements de libération nationale dans de nombreux pays au XXe siècle.

En plus d’apporter son soutien politique et de montrer sa solidarité avec les luttes pour le droit à l’autodétermination et à l’indépendance nationale dans le monde entier, le Vietnam a également aidé de nombreuses forces de libération en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine en partageant ses expériences et en formant des responsables, a-t-il indiqué.

Phan Xuân Thuy, vice-président de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du PCV, a déclaré qu’avec la victoire historique de Diên Biên Phu qui "résonna à travers les cinq continents et ébranla le monde" il y a 70 ans, Vietnam - Hô Chi Minh est devenu un symbole des mouvements de libération nationale.

Aux côtés du Vietnam, un certain nombre de peuples colonisés dans le monde et dans des pays d’Afrique, de l’Algérie au Maroc et au Nigeria, se sont soulevés pour briser le joug colonial et impérialiste et conquérir leur indépendance et leur liberté, conduisant à l’effondrement de l’ancien colonialisme dans le monde entier, a-t-il ajouté.

Mustapha El Ktiri, haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération du Maroc, a salué la grandeur du Président Hô Chi Minh à travers la retentissante victoire de Diên Biên Phu, estimant que la victoire a eu un impact positif sur les mouvements de libération nationale en Afrique, marquant le début de la libération de l’oppression des colonialistes occidentaux et ont suscité un fort espoir parmi les peuples opprimés.

S’adressant à l’événement, Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti, a déclaré qu’en regardant les mouvements de libération nationale au Vietnam et au Maroc, les gens chérissent encore plus l’amitié entre les deux pays, dont les fondations ont été posées par le Président Hô Chi Minh.

Passant en revue les relations diplomatiques bilatérales établies en mars 1961, il a noté que les relations entre les deux pays avaient pris forme pendant la guerre de résistance contre les colonialistes français dans les années 1950.

À cette époque-là, de nombreux jeunes Marocains ont été forcés par la France de combattre au Vietnam, mais ils ont été inspirés par la terre, le peuple et la juste lutte du peuple vietnamien sous la direction du Président Hô Chi Minh, puis se sont rendus ou ont rejoint les troupes vietnamiennes dans la défense du pays.

L’histoire est un pont important reliant les peuples vietnamien et marocain afin qu’ils travaillent ensemble vers un avenir brillant de coopération tous azimuts, a déclaré Nguyên Trong Nghia.

